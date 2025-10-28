"Ni muerto, nunca más": Aroldis Chapman prefiere el retiro a regresar con los New York Yankees

Ciudad de México.- A pesar de haber pasado los mejores años de su carrera enfundado con el jersey de los New York Yankees, el lanzador Aroldis Chapman reveló todas las dificultades que pasó con los 'Bombarderos del Bronx', antes de ser dejado en libertad. El 'Misil Cubano' aseguró que jamás se daría la oportunidad de vestir el uniforme de los 'Pinstripes' y que preferiría finalizar su carrera antes de regresar a Nueva York.

Tras dos temporadas complicadas en las cuales rotó entre varios equipos, Chapman llegó a los Boston Red Sox, con los cuales cerró la temporada con récord de cinco victorias y tres derrotas, además de una minúscula efectividad de 1.17 y 32 salvamentos. En su estadía con los Yankees, Aroldis fue tres veces All-Star, además de que era una de las piezas claves en el equipo, que consiguió clasificarse en cinco ocasiones de manera consecutiva.

En el podcast Swing Completo, el lanzador cubano confesó las dificultades que tuvo en su última parte como parte de los Yankees; Aroldis aseguró que primero consideraría el fin de su carrera a regresar al Bronx. "Si me dijeran que me van a cambiar a Nueva York, haría las maletas y me iría a casa. Me retiraría en el acto si eso sucede. No estoy loco. Nunca más".

Tuve que lidiar con muchas faltas de respeto; soporté muchas cosas. Sabía que solo querían encontrar la manera de deshacerse de mí, pero no sabían cómo. Y simplemente lo afronté con calma, seguí jugando y haciendo lo que siempre hago".

El lanzador aseguró que su resentimiento no es contra alguno de sus excompañeros o del manager, Aaron Boone, pues comentó que jamás tuvo algún problema contra ellos y aseguró que su frustración es en contra de la directiva del club. "Nunca tuve problemas con nadie, ni siquiera con el manager. Somos amigos, hablamos y todo. Los jefes son quienes toman esas decisiones".

Aroldis Chapman says he felt disrespected by the Yankees and he would retire before he ever played for them again pic.twitter.com/E7z0JyfYIY — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) October 27, 2025

Luego de su genial resurgimiento, los Red Sox le otorgaron una extensión de contrato a Aroldis Chapman en agosto, con lo cual aseguraron su permanencia en el equipo durante el 2026. El acuerdo fue cerrado en los 13.3 millones de dólares e incluye una renovación para la temporada 2027 de la MLB.

Fuente: Tribuna del Yaqui