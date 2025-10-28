"Nunca me gustó que me sustituyeran": Toni Kroos alza la voz y defiende a Vinicius Junior tras polémica

Ciudad de México.- Toni Kroos, uno de los futbolistas más populares en los últimos años para el Real Madrid, defendió de manera pública a Vinicius Junior por las polémicas en los últimos días con Xabi Alonso, entrenador del equipo merengue. El delantero brasileño está en el ojo de la polémica, luego de su enojo al ser sustituido en el partido contra el Barcelona, lo que había revivido el rumor acerca de su salida del Madrid.

El equipo blanco venció al Barcelona con autoridad, pues dominaron de inicio a fin el compromiso; Kylian Mbappé y Jude Bellingham fueron los encargados de marcar por los locales, mientras que Fermín López descontó por el conjunto blaugrana. Lejos del resultado, se hizo viral el video de cuando Viny fue sacado del encuentro; el brasileño se tomó mal la noticia y, luego de gritar enfurecido, se marchó directo al vestidor, sin importar que el partido siguiera su rumbo.

El referente para el Madrid, que perteneció por 10 temporadas al club, se mostró de acuerdo con la actitud que tomó el jugador brasileño y consideró que él habría reaccionado de manera parecida si lo sacan del encuentro mientras está haciendo un buen partido. "Cuando hacés un partido excepcional, sobre todo en un partido como este, no estás contento. A mí tampoco me gustó nunca que me sustituyeran".

Siempre se puede juzgar desde afuera, pero me gusta tener presente que en realidad nadie, salvo los que están ahí, en un Clásico y frente a 80.000 espectadores con el marcador 2-1, sabe que uno desea todo menos irse. Esa emoción, nadie que la juzgue al final puede imaginarla. La mayoría de los que la juzgan simplemente no pueden ponerse en su lugar".

Sin embargo, el exjugador profesional y campeón del mundo con la Selección de Alemania comentó que en lo que no estuvo de acuerdo fue en retirarse directo a los vestidores, pues pudiera tomarse como una falta de respeto para con sus compañeros.

Por último, Toni aseguró que no cree que haya repercusiones dentro de la institución, pues aseguró que es algo normal dentro de los equipos. "Lo he vivido muchas veces, así que no siempre hay que tomárselo todo tan en serio. Los entrenadores tampoco suelen hacerlo. Sobre todo los que fueron jugadores".

