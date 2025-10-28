Pachuca vs Chivas EN VIVO: Día, hora y en qué canal VER la jornada 16 del Apertura 2025

Pachuca, Hidalgo.- El partido entre Pachuca y Chivas, correspondiente a la jornada 16 del Apertura 2025 de la Liga MX, será uno de los más importantes debido a que ambos equipos llegan a este encuentro luchando por el último boleto para acceder directamente a la liguilla. El Estadio Hidalgo será escenario de este duelo, cuya transmisión podría estar en riesgo tras la orden de aprehensión que se giró en contra de Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca.

Los Tuzos se presentan a este compromiso en medio de una profunda incertidumbre, pues acumulan tres partidos consecutivos sin conocer la victoria, por lo que es vital obtener un resultado positivo para no llegar con premura a la última jornada. El conjunto tapatío, en cambio, llega con la motivación de haber goleado en el Clásico Tapatío y buscará mantener esa inercia para asegurar su lugar en 'La Fiesta Grande' del futbol mexicano.

Actualmente, el cuadro hidalguense se ubica en la séptima posición con 22 puntos, producto de seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas. Arriba de los pupilos de Jaime Lozano, se encuentra Chivas, su próximo rival, con 23 unidades, ocupando el sexto lugar con 23 unidades y registrando siete triunfos, dos empates y seis derrotas, además de que cuentan con Armando 'El Hormiga' González peleando el liderato de goleo.

¿Cómo llegan Pachuca y Chivas a la jornada 16 del Apertura 2025?

En la jornada 15, Pachuca tuvo una gran reacción en el Estadio Nemesio Diez ante Toluca, actual superlíder de la Liga MX, y se sobrepuso a una importante desventaja para empatar 2-2 gracias a un doblete del ecuatoriano Enner Valencia. Por su parte, Chivas aprovechó la localía del Estadio Akron y se impuso 4-1 frente a Atlas, con un hat-trick incluido de Armando González y un tanto más cortesía de Luis Romo.

Posibles alineaciones Pachuca vs Chivas

Pachuca (probable XI): Carlos Moreno, Brian García, Sergio Barreto, Jorge Berlanga, Alonso Aceves, William Carvalho, Víctor Guzmán, Luis Quiñones, Kenedy, Gastón Togni y Enner Valencia.

Chivas (probable XI): Raúl Rangel, José Castillo, Luis Romo, Gilberto Sepúlveda, Bryan González, Omar Govea, Fernando González, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Efraín Álvarez y Armando González.

Dónde ver Pachuca vs Chivas

Día: Domingo 2 de noviembre de 2025

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Hidalgo

Dónde ver: Fox y Tubi

