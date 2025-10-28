A pesar de maratónico juego, Roberts y Schneider en contra del corredor automático

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de un maratónico encuentro de 18 entradas el lunes que se decidió a favor de los Los Angeles Dodgers 6-5 para tomar ventaja de 2-1 en la Serie Mundial contra los Toronto Blue Jays, ambos manejadores dieron su punto de vista sobre la regla del corredor emergente que no se aplica durante la postemporada.

A pesar de todo, ninguno de los dos estuvo inmediatamente a favor de adoptar la regla del corredor automático utilizada en la temporada regular desde 2020, en la que cada equipo comienza cada entrada extra con un corredor en segunda base. Entre los 209 juegos de entradas extras de esta temporada, todos terminaron en el 13. En las seis temporadas en las que se ha utilizado el corredor emergente, la más larga fue la victoria de los Dodgers en 16 entradas sobre San Diego el 25 de agosto de 2021.

FREDDIE FREEMAN WALK-OFF HOME RUN IN THE 18TH INNING! #WORLDSERIES pic.twitter.com/wD1xbRxDbC — MLB (@MLB) October 28, 2025

"Esto es beisbol en su forma más verdadera y parte de ganar una serie de siete juegos es que si hay juegos como ese, entonces tener que pasar por la batalla del desgaste con el pitcheo", dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts.

El décimo lanzador utilizado por Los Ángeles, Will Klein duplicó sus récords personales anteriores con cuatro entradas y 72 lanzamientos. Yoshinobu Yamamoto había calentado y estaba listo para ingresar en el capítulo 19, dos días después de realizar 105 lanzamientos para ganar el Juego 2 en su segundo juego completo consecutivo.

Klein fue el pitcher ganador

"Si Yamamoto no hubiera podido tomar la bola en el 19, probablemente iba a ser Miguel Rojas. Así que ahí es donde estábamos", dijo Roberts en referencia a un segunda base que hizo cuatro apariciones como lanzador durante la temporada.

Brendon Little ingresó en el inning 17 por los Blue Jays y Shane Bieber, su abridor programado para el Juego 4 el martes, estaba en el bullpen y lo habría seguido hasta el montículo. El novato Trey Yesavage, programado para el Juego 5 del miércoles, habría sido el último lanzador antes de un jugador de posición.

Schneider es un tradicionalista del beisbol

A pesar de ello, el manager de Toronto, John Schneider, no estaba seguro de estar a favor de extender al corredor automático a la postemporada. "Soy una especie de tradicionalista cuando se trata de beisbol", dijo. "Es algo único porque así es como juegas para 162 y luego eso desaparece. Pero con eso, creo que tienes que estructurar tu lista en consecuencia para tratar de manejar algunas de esas situaciones".

Fuente: Tribuna del Yaqui