Rayados de Monterrey vs Tigres UANL; horarios y dónde ver EN VIVO el Clásico Regio del Apertura 2025

Monterrey, Nuevo León.- A falta de un par de compromisos para que finalice el torneo del balompié mexicano, la jornada 16 tendrá como aperitivo una de las rivalidades más importantes de la Liga MX en los últimos años. Los Rayados de Monterrey recibirán en el Estadio BBVA a los Tigres de la UANL, con una nueva edición del 'Clásico Regio'; los felinos ya tienen asegurado su pase a la Liguilla, mientras que 'La Pandilla' garantizó su ingreso al play-in.

Los Tigres han sido uno de los mejores equipos del torneo, sobre todo en la parte final del Apertura 2025; los universitarios marchan en la segunda posición de la tabla al momento, con nueve victorias, cinco empates y una derrota, acumulando 32 unidades. Para repasar el único revés que han sufrido los 'Felinos' en el Apertura 2025, se tiene que remontar hasta la jornada 5, disputada el 16 de agosto, cuando cayeron ante las Águilas del América.

El conjunto universitario viene de una contundente victoria ante los Xolos de Tijuana, con marcador de dos goles por cero; en dicho encuentro, una de las principales figuras fue el arquero, Nahuel Guzmán, quien paró un penal con el que los visitantes se habrían ido arriba en el marcador. Como goleador, reapareció André-Pierre Gignac, que rompió una sequía de 78 días sin gol; la segunda anotación corrió a cargo de Ángel Correa.

#Deportes | Tigres vence a los Xolos de Tijuana; André-Pierre Gignac y Nahuel Guzmán se visten de héroes ?https://t.co/653ppraiFF — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 26, 2025

Por contraparte, Rayados de Monterrey se encuentran en el quinto peldaño de la tabla; los regios suman nueve triunfos, con tres empates y el mismo número de empates. 'La Pandilla' llegó a 30 puntos y, a pesar de estar en quinto lugar, con una victoria y combinación de resultados, podría arrebatarle la primera posición a los Diablos del Toluca.

'La Pandilla' sufrió su tercera derrota del torneo ante el Cruz Azul en la jornada 15 en el Estadio Olímpico Universitario, casa provisional de los cementeros; con anotaciones de Jesús Orozco y Ángel Sepúlveda, 'La Máquina' se impuso sin resistencia ante el Monterrey.

Horario para el Rayados de Monterrey vs. Tigres UANL del Apertura 2025

Estadio: Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León

Fecha: Sábado, 1 de noviembre

Horario: 19:05 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Canal 5/VIX/TUDN

En total, se han jugado 139 ediciones del Clásico Regio, con la balanza cargada para el lado de los felinos; los Tigres de la UANL acumulan 50 victorias, por 47 de los Rayados, y 42 de los juegos han finalizado con igualdad en el marcador. En el más reciente capítulo de la rivalidad, Tigres se impuso a Rayados con marcador de 2 goles por 1 en el Clausura 2025.

Fuente: Tribuna del Yaqui