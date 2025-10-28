'Santi' Giménez sin marcar y lesionado; el AC Milan empata con el Atalanta y se aleja del liderato

Ciudad de México.- El mal momento para Santiago Giménez ha empeorado de una manera dramática, pues además de sumar nueve partidos sin poder marcar gol, terminó saliendo de cambio con una aparente lesión muscular. Además de perder a 'Santi', el AC Milan se encuentra en un momento complicado, pues al empatar con el Atalanta, se alejan del Napoli, que se ubica en la primera posición de la Serie A.

El 'Bebote' ha tenido un mal desempeño en la temporada 2025-2026 del futbol europeo, ya que en 11 partidos oficiales, solo se ha hecho presente en el marcador en una sola ocasión. El único gol que registra Giménez con el AC Milan en los últimos meses fue en la Copa Italia, cuando vencieron al Lecce por goleada; en la Serie A, 'Santi' ha visto actividad en las nueve jornadas, con más de 600 minutos en cancha sin suerte como goleador.

Al igual que el mexicano, el equipo dirigido por Massimiliano Allegri no tiene el mejor momento, pues apenas en cuatro jornadas pasó de liderar en solitario el campeonato a caer a la tercera posición, con tres empates en los últimos cinco encuentros. El AC Milan comenzó ganando el compromiso, con un gol de vestidor, anotado por Samuele Ricci, tomando por sorpresa a los defensas del Atalanta.

Samuele Ricci GOLAZO??



He SHOULD be called in November



pic.twitter.com/xQ1QoSH5bB — AzzurriXtrauD83CuDDEEuD83CuDDF9 (@XtraAzzurri) October 28, 2025

La ventaja para los 'Rossoneri' se esfumó a la media hora de juego, cuando Ademola Lookman empató los cartones, sentenciando el marcador con el que finalizó el compromiso. A pesar del empate, el Atalanta fue muy superior en el desarrollo del partido, ya que tuvo más del doble de disparos al arco, además de más posesión y pases.

El canterano del Cruz Azul salió de la cancha en el minuto 61, con un evidente dolor muscular; al mexicano no le marcaron una falta recibida y quedó tendido en el campo mientras el Atalanta formaba un contraataque. Una vez que el balón salió del terreno, el árbitro detuvo el encuentro para que entraran las asistencias.

uD83DuDEA8 ¡Se encienden las alarmas! uD83DuDEA8

Santi Gimenez salió lesionado al minuto 62 en el duelo entre Atalanta y AC Milan uD83DuDE91



El mexicano recibió una fuerte entrada que el árbitro no señaló y no pudo continuar uD83DuDCA5 pic.twitter.com/MiktTZ9eEO — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 28, 2025

A pesar de que le aplicaron un medicamento para reducir el dolor, Santiago Giménez terminó saliendo del encuentro por un aparente problema en el tobillo y se está a la espera de que el equipo emita el parte médico oficial para conocer la gravedad de la lesión.

Fuente: Tribuna del Yaqui