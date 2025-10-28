Se encienden las alarmas en el pancracio: Blue Demon Jr. sufre terrible accidente automovilístico

Ciudad de México.- Se encendieron las alarmas este martes 28 de octubre en la pancracio nacional, ya que se dio a conocer que una de las máximas figuras de este deporte a nivel mundial, Blue Demon Jr., sufrió un accidente automovilístico y se encuentra en terapia intensiva.

La noticia fue revelada a través de las redes sociales del luchador, donde además se señala que está por el momento fuera de peligro. "Se informa al público y a los medios de comunicación que durante la madrugada de este lunes, Blue Demon Jr. sufrió un percance automovilístico. Afortunadamente, se encuentra estable y fuera de peligro, aunque en terapia intensiva, recibiendo la atención médica y el seguimiento necesarios", se puede leer en el comunicado que se compartió en las redes del luchador.

En el también mensaje, firmado por la familia del enmascarado, se asegura que en las siguientes horas se darán más detalles sobre la condición de la estrella internacional y que agradecen a cada uno de los aficionados por los mensajes positivos.

Agradecemos profundamente las muestras de apoyo y la preocupación expresada, así como el respeto a su privacidad durante este proceso de recuperación. En caso de existir actualizaciones, se informará por estos medios o, en el mejor de los casos, de viva voz del propio Blue Demon Jr. Atentamente, familia y equipo de Blue Demon Jr". Asimismo, subrayaron que cualquier estado sobre su estado de salud será comunicado directamente por su entorno cercano, con el fin de evitar rumores o información errónea sobre su situación.

Hace apenas unas semanas, el luchador compartió en entrevistas nacionales que su retiro podría estar cerca, pues las lesiones acumuladas y el paso del tiempo comienzan a tener efecto en su cuerpo. Sin embargo, no descartó tener una gran última lucha de apuesta.

Cabe destacar que Blue Demon Jr. es uno de los nombres más emblemáticos del pancracio azteca; además, es hijo adoptivo del legendario Blue Demon, el enmascarado azul que es, junto con El Santo, uno de los rostros más importantes y conocidos a nivel mundial en la lucha libre.

Fuente: Tribuna del Yaqui