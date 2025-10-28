Serie Mundial: Freeman se viste de héroe para Dodgers y le pone fin a un juego de 18 entradas

Los Ángeles, Estados Unidos.- Tuvo que llegar el Jugador Más Valioso de la pasada Serie Mundial, Freddie Freeman, para ponerle fin a un juego que duró poco más de seis horas, para así sellar la victoria de Los Ángeles Dodgers 6-5 frente a los Toronto Blue Jays.

Fue un choque digno de una final del gran Clásico de Otoño, pues se convirtió en el juego más largo en la historia de dicha fase con 18 entradas, emulando lo vivido el pasado 2018, en la final entre Boston Red Sox y también los Dodgers, pero en esa ocasión el compromiso duró 7 horas y 20 minutos.

Con el tablazo de Freddie Freeman de este lunes, los vigentes campeones de las Grandes Ligas se adelantan en la serie 2-1 en la Serie Mundial y tienen la gran oportunidad de ganar los dos compromisos que tienen en casa para coronarse ante su gente.

Freddie Freeman has homered in 7 of his last 10 #WorldSeries games! pic.twitter.com/SFSyphabHF — MLB (@MLB) October 28, 2025

Otro récord para Ohtani

Aunque Freeman terminó por sellar la victoria, Shohei Ohtani fue la gran figura del diamante, ya que conectó dos jonrones e igualó un récord de 119 años en las Grandes Ligas con cuatro hits de extrabase en una final de la MLB y llegar a base en nueve ocasiones durante la noche. Además, el nipón recibió base por bolas intencional cuatro veces al hilo, para establecer un nuevo récord en la historia del beisbol.

Ahora, el segundo pelotero mejor pagado del Big Show ha empatado el récord de su club para una sola campaña de playoffs, los ocho que dio Corey Seager en el 2020. Además, es el primer jugador en la historia con tres juegos de múltiples jonrones en una postemporada.

SHOHEI OHTANI'S SECOND HOMER OF THE NIGHT



TIE GAME! #WORLDSERIES pic.twitter.com/eA6h6saLnV — MLB (@MLB) October 28, 2025

Mientras que por los de Toronto fue el mexicano Alejandro Kirk el más destacado. El nacido en Tijuana también hizo historia; en la cuarta entrada conectó su quinto jonrón de los playoffs, igualando con esto el récord de todos los tiempos para un receptor junto con Cal Raleigh (lo hizo este mismo año con Seattle) y el puertorriqueño Sandy Alomar Jr. (1997 con Cleveland).

Fuente: Tribuna del Yaqui