Shohei Ohtani hace historia en la Serie Mundial; el japonés rompe varias marcas en el 'Clásico de Otoño'

Los Ángeles, Estados Unidos.- El astro japonés, Shohei Ohtani, sigue escribiendo su nombre en los libros de historia de las Grandes Ligas, pues con su actuación en el juego 3 de la Serie Mundial con Los Angeles Dodgers, rompió varias marcas dentro de los 'Clásicos de Otoño'. 'Sho-Time' se convirtió en pieza clave para que el conjunto californiano venciera a los Toronto Blue Jays y se adelantara en la serie.

El intenso juego se definió en extrainnings, convirtiéndose en el segundo compromiso más largo en la historia de la Serie Mundial; por Toronto, el receptor mexicano, Alejandro Kirk, tuvo una formidable actuación, pues con un cuadrangular de tres carreras, metió en la pizarra a los visitantes. El primera base de los Dodgers, Freddie Freeman, se convirtió en el héroe del compromiso, pues con un cuadrangular solitario, puso fin al encuentro en la entrada 18.

FREDDIE FREEMAN WALK-OFF HOME RUN IN THE 18TH INNING! #WORLDSERIES pic.twitter.com/wD1xbRxDbC — MLB (@MLB) October 28, 2025

A pesar de que el primera base de los Dodgers se robó todos los reflectores, Ohtani fue una de las piezas angulares para la victoria de Los Ángeles; el japonés finalizó la jornada con dos cuadrangulares y tres carreras producidas, además de haber recibido cinco bases por bola. El japonés llegó a seis partidos consecutivos conectando imparable, lo que representa la racha más larga para el primero en el orden de los Dodgers desde el 2013.

SHOHEI OHTANI'S SECOND HOMER OF THE NIGHT



TIE GAME! #WORLDSERIES pic.twitter.com/eA6h6saLnV — MLB (@MLB) October 28, 2025

Además, se convirtió en el único primer bat en la historia de la MLB con ocho cuadrangulares en una misma postemporada, con lo que rompió el triple empate que mantenían Kyle Schwarber, George Springer y Lenny Dykstra con seis cada uno. Ohtani es el único jugador en la historia de las postemporadas en tener tres partidos con múltiples cuadrangulares y el quinto en alcanzar 12 bases totales en un encuentro de Serie Mundial.

También, empató la marca de más vuelacercas para un jugador de la organización en la instancia final, igualando a Corey Seaguer; con sus siete extrabase consecutivos en el Dodger Stadium, tiene la racha más larga para cualquier jugador en la postemporada. También es el primer jugador que ha recibido cinco bases por bola consecutivas en una Serie Mundial, incluyendo cuatro bases intencionales y, por último, Shohei Ohtani acumula 10 apariciones consecutivas como bateador que ha terminado embasándose, rompiendo el empate que había entre David Ortiz y Billy Hatcher.

Shohei Ohtani reached base NINE times tonight, setting the #Postseason record and tying the all-time record! pic.twitter.com/vcUH59DdK1 — MLB (@MLB) October 28, 2025

