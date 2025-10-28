Sorpresa en París; Alcaraz tiene debut y despedida al caer ante Norrie

París, Francia.- Debut y despedida fue la que tuvo el español Carlos Alcaraz en la segunda ronda del Masters de París el martes, tras caer en tres sets por 4-6, 6-3, 6-4 ante el británico Cameron Norrie, 31 del mundo, y encajó su primer revés en un torneo de esta categoría desde el que sufrió en Miami en marzo.

El seis veces ganador de Grand Slam y número uno del mundo lució fuera de ritmo e incluso tuvo una animada discusión con el entrenador Juan Carlos Ferrero después de perder el segundo set. "Estoy realmente decepcionado por mi nivel", dijo Alcaraz. "No me sentí bien hoy. Muchos errores".

A Paris SHOCKER uD83DuDCA5



The moment @cam_norrie defeated Alcaraz from a set down for his first ever win over a World No.1! #RolexParisMasters pic.twitter.com/RES0TyjwNi — Tennis TV (@TennisTV) October 28, 2025

Norrie selló la victoria en su segundo punto de partido con un fuerte primer servicio que Alcaraz devolvió largo. Fue la primera victoria de su carrera contra un jugador número 1 del mundo.

El español cometió 54 errores no forzados y ganó solo el 64 por ciento de sus puntos con el primer servicio, al sufrir una tercera derrota en ocho partidos contra Norrie. El revés también puso fin a la racha de 17 victorias consecutivas de Alcaraz en eventos Masters y significa que Jannik Sinner, segundo en el ranking, pasará a la cima del ranking ATP si gana el torneo. Sinner juega contra Zizou Bergs el miércoles.

El español nunca pudo sentirse cómodo en la cancha

Alcaraz, quien ha ganado ocho títulos esta temporada, incluidos tres torneos Masters para acompañar el Abierto de Francia, gracias a una gran remontada, y el Abierto de Estados Unidos, no pudo explicar esta derrota.

Norrie celebró en grande su triunfo

"Tuve muchas prácticas (donde) me sentía genial, me sentía increíble, me movía en la cancha, golpeaba la pelota. Tenía todas las ideas claras, todos los objetivos claros", dijo. "Incluso en el primer set, incluso que gané, sentí que podía hacer mucho más. Lo intenté en el segundo set solo para ser mejor, pero fue todo lo contrario. Tengo que darle crédito a Cam", dijo Alcaraz. "No me dejó quedarme o volver al partido".

En más resultados de esta ronda, el estadounidense Ben Shelton, quinto cabeza de serie, llegó a la tercera ronda con una victoria por 7-6 (4), 6-3 sobre Flavio Cobolli. Se enfrenta a Andrey Rublev a continuación. En el último partido, el cuarto cabeza de serie Taylor Fritz jugó contra Aleksandar Vukic.

Fuente: Tribuna del Yaqui