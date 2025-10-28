Tiene la NBA una explosión de puntos en la primera semana de su temporada 2025

Nueva York, Estados Unidos.- Con poco más de una semana del inicio de las acciones en la temporada 2025 de la NBA, las defensivas están perdiendo, y por mucho. Y es que si parece que nunca ha habido tantas actuaciones de alta puntuación en los primeros días de una campaña, es porque lo que está aconteciendo no tiene precedentes. Hasta la jornada del martes, se han presentado 16 casos en los que un jugador anota 40 o más puntos en un juego esta temporada.

Algunos como Austin Reaves y Luka Doncic de Los Angeles Lakers ya han tenido juegos de 40 puntos dos veces, y Tyrese Maxey de los Philadelphia 76ers también tiene dos hasta ahora.

Austin Reaves has 92 PTS in his last 2 games.



That’s the most by a Laker on back-to-back nights since Kobe Bryant in 2007. pic.twitter.com/RSet4RHlV0 — Real Sports (@realapp) October 28, 2025

Otros jugadores que lo han hecho en lo que va de la temporada, son Aaron Gordon de Denver, Anthony Edwards de Minnesota, Cam Thomas de Brooklyn, Giannis Antetokounmpo de Milwaukee, Jamal Murray de Denver, Jaylen Brown de Boston, Lauri Markkanen de Utah, Shai Gilgeous-Alexander de Oklahoma City y Stephen Curry de Golden State.

Sobresale también el caso de Victor Wembanyama de San Antonio, quien lo hizo en su primer juego de temporada regular en ocho meses, luego del susto de trombosis venosa profunda que padeció la temporada pasada. "Sentí que necesitaba hacer una declaración a mis compañeros de equipo", dijo Wembanyama.

Wembanyama demostró que está completamente sano

En promedio, hasta el momento hay 2.4 casos en los que la liga ve a un jugador anotar 40 puntos en los primeros cuatro juegos de una temporada. El récord anterior de tales eventos fue de nueve, hace tres temporadas. El número de esta temporada es casi el doble, y todavía quedan un par de días para que los jugadores puedan sumar a ese total.

Gilgeous-Alexander también ha brillado en este inicio

"Solo ha pasado una semana... pero la explosión ofensiva no es nada nuevo en la liga", dijo el entrenador de Phoenix, Jordan Ott. "Creo que es un poco sorprendente aquí al principio de la temporada. No estoy seguro de si esa ha sido la tendencia en los últimos dos años".

Los equipos están jugando más rápido y también están llegando más a la línea de faltas. Los equipos están lanzando más tiros libres por juego, que en cualquier momento de las últimas 30 temporadas. Esa es una combinación bastante potente y la receta perfecta para anotar una tonelada de puntos, especialmente en esta era en la que casi todos los jugadores de la liga son una amenaza de 3 puntos.

"MVP" chants in Utah as Lauri Markannen drops the first 50+ point regular season game since Karl Malone did it in 1998.



THE FINNISHER! pic.twitter.com/XXJPKH3bLx — SleeperJazz (@SleeperJazz) October 28, 2025

Reaves tuvo sus juegos de 40 o más puntos en noches consecutivas el domingo y el lunes, algo que nadie ha hecho tan temprano en una temporada desde que Shaquille O'Neal lo hizo para Orlando el 9 y 10 de noviembre de 1994, el tercer y cuarto juego de esa temporada del Magic. Hubo cuatro juegos de este tipo solo el lunes: Reaves tuvo 41, Maxey tuvo 43, Murray tuvo 43 y Markkanen anotó 51.

Curry también está en esta explosiva lista

Esta es la primera vez en la historia de la NBA que ha habido cuatro juegos de 50 puntos: los 51 de Markkanen, los 51 de Reaves el domingo y el juego de 50 puntos del jueves pasado de Gordon junto con un juego de 55 puntos del actual campeón anotador y MVP de Oklahoma City en Gilgeous-Alexander, tan temprano en una temporada.

Reaves se unió a una lista corta de jugadores con 40 o más en noches consecutivas durante los primeros cuatro juegos de una temporada. O'Neal lo hizo, Michael Jordan lo hizo tres veces (1986, 1989, 1991), Reggie Theus lo hizo en 1982 y, ¿quién más? Wilt Chamberlain en realidad lo hizo en días consecutivos en 1961 y 1962.

Fuente: Tribuna del Yaqui