Tomateros de Culiacán pega primero en Hermosillo con joya de Barreda

Hermosillo, Sonora.- Con una salida dominante de Manny Barreda y una ofensiva que respondió en los momentos clave, Tomateros de Culiacán se impuso 6-0 a Naranjeros de Hermosillo en el inicio de la serie disputada en el Estadio Fernando Valenzuela.

Durante las tres primeras entradas, el juego se mantuvo parejo, pero en la cuarta la ofensiva guinda tomó el control. Ramón Ríos conectó sencillo al jardín central, Orlando Martínez recibió base por bolas y Joey Meneses llenó las bases con infield hit. Jon Singleton respondió con una línea al jardín derecho que impulsó a Ríos y Martínez para colocar el 2-0 a favor de la visita.

En la sexta, Culiacán amplió su ventaja. Con corredores en primera y segunda y un out, Luis Verdugo conectó doblete de terreno al derecho ante el relevo de Augusto Mendieta, permitiendo que Edgar Robles anotara la tercera. Poco después, J.P. Martínez produjo la cuarta con sencillo dentro del cuadro y Ríos añadió la quinta con sencillo productor. Los visitantes redondearon el marcador en la séptima con un doblete de Brady Whalen que envió al plato a Singleton para el 6-0 definitivo.

7.0 IP I 4 K uD83CuDF6B I 3 H I 0 R pic.twitter.com/kTwGIOV1MP — Tomateros de Culiacán (@clubtomateros) October 29, 2025

Barreda (1-0) fue la figura del encuentro al lanzar siete entradas sin permitir carrera, con sólo tres hits, cuatro ponches y una base por bolas. Touki Toussaint (1-1) sufrió su primera derrota de la temporada tras trabajar cinco entradas y un tercio, en las que admitió seis hits, cuatro carreras limpias, cinco ponches y dos pasaportes. Para el segundo juego, Eduardo Vera (0-1) abrirá por Hermosillo y Luis Cessa (0-1) hará lo propio por Culiacán.

80 AÑOS DE HISTORIA NARANJA

El club conmemoró su 80 aniversario con el sellado de una cápsula del tiempo que incluye cartas de aficionados, un mensaje para la prensa y medios de comunicación, fotografías de los 17 campeonatos, un jersey conmemorativo y una pelota firmada por los jugadores actuales. Será abierta en 2045, cuando el equipo cumpla su primer siglo de historia.

Mostraremos los mensajes a los Naranjeros del futuro, les enseñaremos lo que es ser un… pic.twitter.com/8iCyF8qVBj — Naranjeros de uD835uDC07ermosillo (@ClubNaranjeros) October 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui