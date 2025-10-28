Yaquis apaga la ofensiva de Cañeros y se apodera del liderato de la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Ciudad Obregón, Sonora.- De la mano del inicialista Vladimir Gutiérrez, quien tuvo una soberbia actuación en la lomita de los disparos, los Yaquis de Obregón silenciaron una explosiva ofensiva de Cañeros tras superarlos 4-0 en Ciudad Obregón.

Con este resultado, la Tribu de Cajeme toma ventaja en la serie y suma su octava victoria de la temporada, saltando con esto al liderato del standing general de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Brilló en la lomita

Vladimir Gutiérrez tuvo su mejor salida como serpentinero de Yaquis y fue hasta la sexta entrada cuando Dayson Croes le rompió el juego sin hit ni carrera con imparable al jardín derecho. Al final, el cubano recetó seis 'chocolates', dio una base por bola, no le hicieron carrera y permitió dos sencillos en siete entradas completas de labor.

Victoria para la TribuuD83DuDD25



Los comandados por Gabe Álvarez ganan el primero de la serie ante @verdesxsiempre .



PG Vladimir Gutiérrez

PP Omar Araujo



Presentado por @arcogasolina #LigaARCO? pic.twitter.com/1rWo9R1s5j — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 29, 2025

Mientras que a la ofensiva, la primera carrera del juego llegó en la segunda entrada, cortesía de Víctor Mendoza, que con imparable mandó a Roberto Valenzuela a la caja registradora. Para el tercer capítulo, 'Tito' Valenzuela se encargaría de sellar el resultado con un explosivo cuadrangular al izquierdo, que se llevó a Riley Unroe y Sebastián Elizalde de las colchonillas, para el 4-0.

Al gran trabajo monticular realizado por el caribeño le siguieron Manuel Chávez, Devin Sweet, quienes igualmente no permitieron castigo, mientras que Efrain Contreras se encargaría de apagar las luces del estadio en el noveno capítulo y apuntarse así su segundo rescate de la temporada.

La derrota fue para el inicialista de los Cañeros, Omar Araujo, que en cinco entradas completas, otorgó ocho imparables, ponchó a cuatro y permitió cuatro carreras. Este miércoles, con Ariel Miranda en la lomita, Yaquis buscará asegurar la serie y mantenerse en la cima de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

¡Cañonazo del 'tito'!??



Roberto Valenzuela trae 3 carreras más de ventaja para @yaquis_oficial con cuadrangular al izquierdo.#LigaARCO? pic.twitter.com/jKCC1aJcQY — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 29, 2025

A su vez, por Los Mochis, saltará a la lomita de las responsabilidades un viejo conocido por parte de la afición cajemense, Yoanner Negrín, por lo que se espera un gran duelo monticular en el Estadio Yaquis.

Fuente: Tribuna del Yaqui