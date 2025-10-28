Yaquis de Obregón vs Cañeros de Los Mochis; dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' en la LAMP 2025-2026

Ciudad Obregón, Sonora.- La Liga Arco Mexicana del Pacífico comenzará su tercera semana de actividades en la temporada 2025-2026 en cinco de las plazas que conforman el circuito invernal. Yaquis de Obregón recibirá a Cañeros de Los Mochis en la cuarta serie del rol regular e intentará permanecer en el camino de la victoria, luego del despertar ofensivo durante el fin de semana anterior, donde se quedaron con las tres victorias.

'La Tribu' mantiene paso perfecto en el Estadio Yaquis durante el rol regular, quitando la derrota que sufrió en la jornada inaugural a manos de Cañeros. Yaquis se encargó de barrer en los tres encuentros a Venados de Mazatlán, quienes no han encontrado el buen rumbo y se ubican en el sótano del standing.

Yaquis de Obregón viene de barrer la serie ante el Tucson Baseball Team en tierras cajemenses, a pesar de ser visitantes administrativos; el conjunto sonorense ha mantenido una mejora continua conforme avanzan los compromisos. Los dirigidos por Gabe Álvarez tuvieron un despertar ofensivo contra Tucson, pues en los tres juegos del fin de semana, se anotaron 24 carreras y se conectaron 34 imparables.

Cañeros de Los Mochis ha marchado con un paso similar a Yaquis, pues se encuentra empatado en la foja con Obregón, aunque el criterio para romper la igualdad favorece a 'La Tribu'. El equipo sinaloense viene de medirse contra Naranjeros de Hermosillo, contra quienes perdieron la serie; su permanencia en la parte alta de la tabla se debe a que a inicios de semana aplicaron las escobas ante Venados.

Yaquis tendrá por abridor a Vladimir Gutiérrez, quien sigue en búsqueda de su primera victoria con la franela de 'La Tribu'; el cubano marcha con récord de cero triunfos y dos descalabros, además de una efectividad de 5.59. Por parte de Los Mochis, Omar Araujo será el inicialista.

Horarios para el Yaquis de Obregón vs. Cañeros de Los Mochis de la LAMP

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Martes 28 de octubre

Horario: 20:10 horas

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico

Cañeros es el primer equipo que Yaquis enfrentará en dos series distintas durante la campaña actual; el conjunto sinaloense aplicó la barrida para Obregón en la serie inaugural, teniendo como héroe a Assael Sánchez, que conectó par de cuadrangulares y produjo ocho carreras.

Fuente: Tribuna del Yaqui