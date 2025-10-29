Barcelona sufre otra dura baja; Pedri resulta con rotura muscular y estará fuera por varias semanas

Ciudad de México.- Luego de la dolorosa derrota sufrida con el Real Madrid, el Barcelona se tendrá que seguir preocupando, ya que uno de sus jugadores clave causará baja por varias semanas, dejando al equipo hasta después del nuevo parón internacional. Pedri resultó con una rotura del bíceps femoral izquierdo, por lo que se perderá al menos tres jornadas en LaLiga, además de estar en duda para dos compromisos de la Champions League.

El conjunto blaugrana cayó con marcador de dos goles por uno en el Clásico Español; Kylian Mbappé y Jude Bellingham fueron los responsables por los goles del Real Madrid, mientras que Fermín López se encargó de descontar por la visita. El Barcelona intentó remontar el marcador en los últimos minutos, aunque sus esperanzas de empatar el marcador finalizaron cuando Pedri recibió la doble amarilla y se fue expulsado.

En esa misma jugada fue cuando terminó lesionado el mediocampista; el canario vio la primera amarilla en el minuto 42, cuando jaló de la playera a Vinicius para detener un contragolpe. La roja le fue mostrada en el tiempo de compensación, tras una fuerte entrada sobre Tchouameni, aunque luego de la barrida, se le vio levantarse con dolor y salir del campo.

Luego de unos días de descanso, el jugador comenzó a realizar trabajos en el gimnasio, aunque comentó que la molestia seguía presente y, luego de los exámenes médicos, se tuvo el delicado resultado. "El jugador del primer equipo Pedri sufre una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda", expresó el Barcelona en el último parte médico.

Dicha ausencia deja a Hansi Flick, entrenador del equipo culé, sin uno de sus jugadores favoritos: el técnico alemán ha dirigido 73 partidos con el Barcelona y Pedri ha estado presente en 72 de ellos, siendo el único que se perdió por una gastroenteritis ante el Valencia. Pedri es el único jugador del Barcelona que sobrepasa los mil minutos de juego en la temporada.

¿Cuántos partidos se perderá Pedri?

Si bien, lo comentado por el equipo es que dependerá del día a día en la evolución, el Barcelona no podrá disponer del jugador por al menos tres encuentros de LaLiga; cumplirá la sanción por la roja ante el Elche, tampoco contra el Celta de Vigo y está en duda cuando el Barça enfrente al Athletic Club.

También se verá afectado en la Champions League, pues no estará cuando se midan ante el Club Brujas en la próxima jornada y está en duda para un partido clave en las aspiraciones de su permanencia en la Liga de Campeones de la UEFA, cuando enfrenten al Chelsea a finales de noviembre.