Cae el primer manager de la temporada: Venados le da las gracias a Juan José Pacho

Mazatlán, Sinaloa.- El lento comienzo de los Venados Mazatlán en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) ya cobró factura, pues este miércoles 29 de octubre, la directiva porteña anunció que Juan José Pacho deja de ser el manager del equipo.

Tras sumar solamente un par de victorias en 12 compromisos, el famoso 'J.J.' termina una vez más su ciclo con el mandamás del banquillo del club de sus amores, por lo que su lugar será tomado por Gerardo Álvarez, quien se desempeñaba como coach de banca.

Una reingeniería que queremos hacer. Pacho sale como manager y se queda dentro de la organización como asesor del consejo; se pasa de este lado y de la directiva todos esos conocimientos que tiene para llevar a mejor camino como organización", indicó Ismael Barros Cebreros, presidente del club Venados.

VENADOS CAMBIA DE MANAGER



Después de un inicio complicado con marca de 2-10, los @venados_mzt decidieron quitar a J.J. Pacho del puesto de manager y en su lugar queda Gerry Álvarez.#LaCasaDelRey pic.twitter.com/p8C8OsRUlH — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) October 30, 2025

"El puesto lo toma Gerardo Álvarez, que ya nos estaba acompañando como coach de banca y ahora como manager. Es una persona que quiere mucho a los Venados", afirmó el directivo del combinado del puerto de Sinaloa.

El panorama hasta el momento ha sido complicado para los Venados, ya que han perdido cada una de las series que han disputado; inclusive la semana pasada fueron barridos por los Yaquis de Ciudad Obregón y en su más reciente salida al diamante, cayeron este martes frente a los Charros.

A pesar de ya no ser el manager de la institución, Juan José Pacho comentó en conferencia de prensa que le desea todo el éxito a Gerardo Álvarez, con quien compartió el último título de los Venados en la temporada 2015-2016 y de la Serie del Caribe para México.

"Fue compañero mío, fue coach de banca en el campeonato 2015-2016. Tiene una trayectoria de éxito, es gente de beisbol que viene a sumar, el apoyo de nosotros hacia él", sentenció en entrevista para los medios.

El segundo juego de la serie ante los tapatíos, que se disputará esta noche, marcará un momento clave para Venados, ya que Gerry Álvarez tendrá la gran oportunidad de iniciar con el pie derecho y dar un golpe de autoridad en el equipo.

Fuente: Tribuna del Yaqui