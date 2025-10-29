Carlos Salcedo completa su recuperación y se ve en la Copa del Mundo 2026 con la Selección Mexicana

Monterrey, Nuevo León.- Luego de su regreso a las canchas tras más de nueve meses de recuperación, Carlos Salcedo mantiene intactas sus esperanzas de formar parte de la Selección Mexicana que representará al país en la Copa del Mundo 2026. El defensivo pudo hacer su debut con los Rayados de Monterrey en el Apertura 2025 y se perfila para ser una de las figuras en el Clásico Regio en la jornada 16 del torneo.

Salcedo firmó con 'La Pandilla' en enero del 2025, proveniente de los Bravos de Juárez; en apenas su primer entrenamiento con la organización de Rayados, Carlos sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior, lo que lo alejó de las canchas hasta días recientes. Hace un par de semanas, disputó su primer encuentro con las filiales de Monterrey y, el 21 de octubre, tuvo sus primeros minutos con el equipo titular.

#Deportes | Carlos Salcedo volverá a las canchas luego de una lesión con Rayados en el Apertura 2025 ?https://t.co/3zn2jrw3mK — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 28, 2025

En la previa para el duelo con los Tigres de la UANL, el 'Titán' reveló que ha mantenido comunicación con Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, lo que ha mantenido activo el sueño de acudir a una nueva justa mundial. "Yo me veo en el Mundial 2026 porque siempre ha sido mi ADN, siempre he sido así, no tengo miedo; la gente pensará que es arrogancia, pero no, para mí es confianza, y creo en mis capacidades".

El zaguero central reconoció que estar en un equipo como Rayados lo pone en el ojo de las críticas, pues es uno de los clubes más atractivos de toda la liga, aunque admitió que, de igual manera, es una buena vitrina para mostrar su nivel y estar considerado en las convocatorias del 'Vasco'. "Somos conscientes de que si hacemos un buen torneo y salimos campeones, y el próximo torneo también lo seguimos manteniendo, pues es una línea de cuatro muy atractiva para la selección".

uD83DuDEA8uD83CuDDF2uD83CuDDFDCARLOS SALCEDO SE VE EN EL MUNDIAL



“Representar a la selección es lo mejor que le puede pasar a un jugador. Yo me veo en el Mundial 2026. No es arrogancia, es confianza y fe en mis capacidades” pic.twitter.com/oZaMQWgIg7 — MedioTiempo (@mediotiempo) October 29, 2025

Carlos Salcedo cuenta con una amplia trayectoria como parte de la Selección Mexicana, pues tiene 48 juegos disputados, con tres mil 500 minutos en cancha y un gol anotado. Ha visto actividad en cuatro partidos de la Copa Mundial, además de certámenes como la Copa Oro, la Nations League, la Confederations Cup y la Copa América, además de una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Fuente: Tribuna del Yaqui