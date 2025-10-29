Con 'walk off', los Naranjeros dejan en el terreno a los Tomateros e igualan la serie

Hermosillo, Sonora.- En una noche de dramatismo puro en el estadio 'Fernando Valenzuela', Naranjeros de Hermosillo dejó tendido a Tomateros de Culiacán en diez entradas, gracias a un imparable decisivo de Reivaj García que selló el triunfo 5-4 y empató la serie del llamado clásico de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, que ha mantenido su tono de intensidad y rivalidad desde el arranque.

Hermosillo tomó la delantera desde el primer episodio. José Cardona abrió con doblete, avanzó en toque de sacrificio de Jasson Atondo y anotó con rodado productor de Harold Ramírez. Sin embargo, Culiacán respondió de inmediato en la segunda: Jon Singleton aprovechó un error en el jardín izquierdo, Fernando Villegas lo avanzó con sencillo y Brady Whalen remolcó el empate. Luego, Luis Verdugo y el receptor Idelfonso Ruiz produjeron la segunda del ataque guinda.

Reivaj es el héroe uD83EuDD73



Los de la H ganan en 10 entradas con imparable productor de Reivaj García y emparejan el Clásico de la LAMP.



PG Matt Foster

PP Anthony Gose



Presentado por @BanCoppel #LigaARCO? pic.twitter.com/6FfpsymI2k — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 30, 2025

La reacción local fue inmediata. Con Jesús Loya en segunda, Sergio Burruel lo impulsó con sencillo al central, y Atondo volvió a responder con un triple que mandó al plato a Burruel y Cardona para poner el 4-2.

Culiacán recortó distancia en la séptima con doblete de Villegas que remolcó a Singleton, y en la octava igualó el marcador tras una línea de Ramón Ríos al izquierdo que llevó al plato a Verdugo, apagando por momentos el ánimo local.

Ambos equipos pelearon con todo por la victoria

El desenlace llegó en la décima. Con Ángel Ramírez como corredor fantasma y un out en la pizarra, Reivaj García conectó una línea sólida al jardín derecho que desató la celebración naranja al remolcar la carrera del triunfo, rodeado de sus compañeros en una escena de euforia total.

Naranjeros emparejaron las acciones

Matt Foster se apuntó la victoria, su primera de la campaña, mientras que Anthony Gose cargó con el revés. La serie se definirá este jueves con Ian Kahaloa (1-1) lanzando por Culiacán y Erich Uelmen (0-0) por Hermosillo, en un cierre que promete otro duelo intenso entre rivales históricos.

Fuente: Tribuna del Yaqui