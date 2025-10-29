Dani Carvajal visita el quirófano; el Real Madrid perderá a su lateral derecho por varios meses

Ciudad de México.- Al igual que lo ocurrido con el Barcelona, el Real Madrid regresó incompleto del Clásico Español, ya que se informó que el lateral derecho, Dani Carvajal, tuvo que visitar el quirófano para ser operado de un problema en la rodilla. A pesar de que el tiempo de recuperación dependerá directamente de la evolución de dicha intervención, se estima que el español estará alejado de las canchas por al menos dos meses.

Fue el propio club el que notificó la intervención quirúrgica para su elemento; según el parte médico, la operación se realizó con éxito durante la tarde del 28 de octubre mediante una técnica artroscópica. "Nuestro capitán Dani Carvajal ha sido intervenido hoy con éxito mediante artroscopia en la rodilla derecha. La operación ha sido llevada a cabo por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid".

Aunque el Real Madrid no publicó cuál será el plan de trabajo para el veterano, se estima que estará en reposo algunos días para comenzar con el proceso de rehabilitación, el cual, en otros jugadores, ha demorado entre dos y tres meses. La operación se tuvo que realizar tras el diagnóstico sobre la presencia de un cuerpo libre articular, que causaba molestias y rigidez en la rodilla.

El jugador tuvo poca participación en el duelo contra el Barcelona, ya que entró de cambio en la parte final, sustituyendo a Federico Valverde. Luego de que el partido finalizó, se pudo ver a Dani Carvajal, inmiscuido de cerca en el pleito con Lamine Yamal, pues se le vio provocándolo en el centro del campo.

uD83DuDEA8 #ULTIMAHORA Carvajal reprime a Lamine Yamal por hablar mucho y casi se enganchan Vinicius y el jugador del Barça. pic.twitter.com/G9M4sNN7D6 — Defensacentral.com (@defcentral) October 26, 2025

Aunque pudo finalizar el compromiso, al ingresar a los vestidores comentó sobre el profuso dolor en la articulación, por lo que fue sometido a diversas pruebas médicas con el resultado antes mencionado. Contra el Barcelona, fue apenas su octava aparición de la temporada, pues estuvo fuera en gran parte de las jornadas por un tema muscular; de igual manera, se perdió nueve meses durante el 2024, por una fuerte lesión de rodilla.

A pesar de la lesión de Carvajal, no todo son malas noticias para el Real Madrid, pues se supo de manera extraoficial que el defensa inglés, Trent Alexander-Arnold. Completó de manera satisfactoria su recuperación de una lesión de isquiotibiales y está listo para regresar a las canchas.

Fuente: Tribuna del Yaqui