Detienen a Jonathan Orozco, histórico portero de la Liga MX, por accidente vial pendiente

Torreón, Coahuila.- La tarde del martes 28 de octubre de 2025 se registró la detención de Jonathan Orozco, histórico portero que defendió los colores de equipos como Monterrey y Santos Laguna en la Liga MX, debido a un proceso legal pendiente relacionado con un accidente de tránsito que ocurrió hace dos años en la ciudad de Torreón, Coahuila. La aprehensión se suscitó en las inmediaciones del Estadio Territorio Santos Modelo

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, las autoridades efectuaron el arresto del exguardameta alrededor de las 20:00 horas del martes, cuando Orozco se encontraba participando en un evento religioso dedicado a San Judas Tadeo, en el mencionado municipio. Posteriormente, el exfutbolista fue trasladado y recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Torreón, en donde pasó la noche.

El exportero de Rayados, Jonathan Orozco, fue aprehendido este martes en Torreón, luego de un problema legal pendiente derivado de un accidente vial ocurrido hace dos años en la misma ciudad.



De acuerdo con información cercana al caso, Orozco no habría contado con… pic.twitter.com/GnYmh6gyGE — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) October 29, 2025

Al momento del percance Orozco (motivo de su detención) no contaba con seguro vigente para cubrir los daños ocasionados, motivo por el cual la parte afectada interpuso una demanda que permaneció activa hasta exigirse la reparación del daño", detalló el medio Vanguardia México sobre el caso.

Tras permanecer bajo custodia durante la noche, Orozco recuperó su libertad durante el mediodía de este miércoles 29 de octubre, una vez que su situación legal fue atendida. Según fuentes judiciales, el monto a cubrir para resarcir los daños ronda los 300 mil pesos. Se espera que en las próximas horas, las autoridades correspondientes brinden un informe detallado y actualizado del caso que involucra a Jonathan Orozco.

El tema es que a esta persona no le ha pagado el seguro, hace tiempo tuvimos un percance, y aquí (en Torreón) el imputado es la persona que se le chocó, y como no le han pagado me mandaron a llamar, solo fui a presentarme y me dijeron 'como el seguro no ha pagado la persona directa eres tú' y ahora estamos con el tema de la aseguradora, entonces todo muy bien", declaró Orozco en el programa Antidoping de RG La Deportiva

Jonathan Orozco llama a RG y aclara su situación tras su aprehención en Torreón.@santiago4kd pic.twitter.com/PxfMgwtUmn — RG La Deportiva (@rg690) October 29, 2025

¿Quién es Jonathan Orozco?

Jonathan Orozco es recordado por su paso por clubes como el CF Monterrey y Santos Laguna, etapas en las que vivió sus mejores momentos como futbolista. Con Rayados, el cancerbero obtuvo dos Ligas MX, una InterLiga y tres Ligas de Campeones de la Concacaf. Además consiguió una Liga MX más con Santos y dos Copas Oro de la Concacaf con la Selección Mexicana, además de disputar las eliminatorias mundialistas para la Copa del Mundo de Brasil 2014.

