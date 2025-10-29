Dodgers cae en casa y Blue Jays se encuentra a una victoria de conquistar la Serie Mundial

Los Ángeles, Estados Unidos.- A tan solo una victoria se encuentran los Toronto Blue Jays de convertirse en los nuevos reyes de las Grandes Ligas, tras superar en Los Ángeles este miércoles 29 de octubre a Dodgers 6-1 en el Juego 5 de la Serie Mundial.

El jovencito de 22 años, Trey Yesavage, fue quien se robó los reflectores y comandó la victoria de los de Canadá, ya que entró a los libros de historia, al convertirse en el novato con más 'chocolates' recetados en una final del Clásico de Otoño con 12.

Mientras que a la ofensiva, Davis Schneider y Vladimir Guerrero Jr. encendieron su madero, conectando jonrones en el primer y tercer lanzamiento de Blake Snell, convirtiéndose en la primera vez en la historia de la Serie Mundial que un compromiso empieza con cuadrangulares consecutivos.

OH MY GOODNESS uD83EuDD2F



VLADIMIR GUERRERO JR. GOES BACK-TO-BACK pic.twitter.com/YcRe3bvRVY — MLB (@MLB) October 30, 2025

Los vigentes campeones del Big Show intentaron responder en la tercera entrada con un jonrón de Kiké Hernández, pero ese fue el único tablazo que le hicieron a Trey Yesavage, que se quedó a tres ponches del récord para un novato en una presentación de postemporada, en manos del cubano Liván Hernández, autor de 15 en el Juego 5 de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por los Marlins contra los Bravos en 1997.

El triunfo lo terminaron sellando los cañoneros Daulton Varsho, Addison Barger, Andrés Giménez y Ernie Clement con imparables remolcadores, en la cuarta, séptima y octava entrada, de manera respectiva, ante un ya castigado bullpen de Dodgers.

La victoria fue para Yesavage, que permitió tres hits en siete entradas, y su única carrera fue el metrallazo de Hernández, mientras que el descalabro cargó para Blake Snell, que en seis entradas y dos tercios, permitió seis imparables, cinco rayitas y siete ponches.

NO ROOKIE IN #WORLDSERIES HISTORY HAS MORE STRIKEOUTS IN A SINGLE GAME THAN TREY YESAVAGE! pic.twitter.com/EPhVlbseQK — Toronto Blue Jays (@BlueJays) October 30, 2025

Otra de las marcas que consiguió el joven inicialista de Toronto es que con los 10 abanicados en los primeros cinco rollos del Juego 5, igualó a la leyenda Sandy Koufax de Dodgers como los únicos dos serpentineros con dicha hazaña en un duelo de Serie Mundial.

A su vez, el mexicano Alejandro Kirk se fue de 4-1, pero con ese imparable hizo historial, al convertirse en el pelotero nacido en el país con más imparables en la postemporada de las Grandes Ligas, con un total de 22.

