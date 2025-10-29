"Espero que te animes": Santiago Fernández manda fuerte reto a Christian Martinoli tras polémica

Ciudad de México.- Luego de su sorpresiva reaparición en público para confrontar al narrador de TV Azteca, el exfutbolista Santiago Fernández volvió a alzar la voz contra Christian Martinoli; el exseleccionado retó a un encuentro con el cronista para dar cerrojazo final a las rencillas que hay entre ambos. Dicho debate busca transformar la polémica, pues lo recaudado sería en beneficio de una obra social.

El roce inicial se dio en el proceso de clasificación para los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, donde México fracasó y no pudo meterse a la fiesta mundial; dicho fracaso costó la permanencia de Hugo Sánchez como director técnico de la Selección Mexicana. El 'Tricolor' llegó a la última fecha con posibilidades de pasar, aunque tenían que vencer por diferencia de cinco goles a Haití, lo cual no terminó ocurriendo y Santiago Fernández falló varias oportunidades claras de gol y hasta un penal.

Recordemos la masterclass de Santiago Fernández y compañía en Carson.



pic.twitter.com/G9MP3Cyx3Z — Pambol Azteca uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@Pambol_Azteca) October 21, 2025

Tras más de 16 años desde la dolorosa eliminación, Santiago Fernández regresó a los reflectores a nivel nacional, cuando en una entrevista habló sobre cómo ese momento tan complicado manchó su carrera y, sobre todo, la manera en que Martinoli lo señaló. "Me hizo la vida más complicada, porque hoy todavía hay gente que me sigue diciendo ‘¿de qué te vas a disfrazar?’".

#Deportes | "Me complicó la vida": Exseleccionado mexicano explota y arremete contra Christian Martinoli uD83DuDE24??https://t.co/OCtsm6rDQ0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 21, 2025

Luego de que sus declaraciones se hicieron virales a través de las redes sociales, Fernández volvió a alzar la voz para parar de alimentar la polémica e invitó al narrador a sostener un debate en un evento público. "Me gustaría invitarte a que cada uno, a su manera, comparta su experiencia, buscando generar un impacto positivo en la gente".

El exseleccionado planteó la posibilidad de que dicho evento sea en un lugar con aforo amplificado, para poder tener a más invitados del ámbito deportivo y que expongan sus experiencias con el pasar de los años. De igual manera, señaló que el dinero recaudado sería destinado a una fundación con causa que se elegirá entre todos los involucrados.

Tenemos la responsabilidad de aportar algo más. Te invito @martinolimx a que podamos organizar algo donde podamos tener una conversación abierta y donde todo lo generado sea donado a una fundación o causa social.#begreatandmakeadifference pic.twitter.com/YICqUMmNsl — Santiago Fernandez (@Sff14909829) October 26, 2025

Hasta el momento, Christian Martinoli no ha emitido una respuesta directa a los comentarios en su contra, aunque, fiel a su estilo, ha dejado unos comentarios en las transmisiones de futbol, haciendo referencia a las quejas realizadas por Santiago Fernández.

Fuente: Tribuna del Yaqui