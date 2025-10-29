Fernando Gago será destituido al finalizar el Apertura 2025: Necaxa ya tendría firmado a su reemplazo

Ciudad de México.- Luego de un torneo para el olvido en la Liga MX, el polémico entrenador argentino, Fernando Gago, será destituido de su puesto con el Necaxa al finalizar el Apertura 2025, según informan varios medios. El club hidrocálido ya buscó a su reemplazo y es cuestión de que suene el silbatazo final de la jornada 17 para anunciar el movimiento en el banquillo.

Los Rayos fueron ampliamente criticados por brindarle una segunda oportunidad al sudamericano en el balompié mexicano. Gago dirigía a Chivas del Guadalajara cuando fue contactado por Boca Juniors para que dirigiera al histórico de Argentina y, aunque el entrenador negó que fuese a abandonar al 'Rebaño Sagrado', se terminó marchando por la puerta de atrás. Luego de un paso irregular con los 'Xeneizes', Fernando Gago regresó por una revancha a la Liga MX con Necaxa.

#Deportes | Insultos y abucheos; así recibió la afición de Chivas a Fernando Gago en su regreso al Akron uD83EuDEE3?https://t.co/efeuGdKCNt — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) September 25, 2025

Tras apenas un torneo, la directiva hidrocálida ya piensa en su despido, luego del mal paso que ha tenido el equipo en el Apertura 2025: El Necaxa se encuentra en el puesto 16, con apenas tres victorias, cuatro empates y ocho descalabros. Por si fuera poco, los Rayos tienen la tercera peor defensa del Apertura 2025, pues promedian dos goles en contra por cada partido jugado, solo por encima del Atlas y el Puebla.

También tuvo su paso por la Leagues Cup, aunque los resultados fueron similares, pues finalizó con más pena que gloria su participación en dicho torneo. El Necaxa no pudo avanzar a la ronda de eliminación directa, pese a que arrancó con victoria, al doblegar al Atlanta United; su segundo compromiso lo perdió en penales con el Inter de Miami y cerró cayendo por goleada ante el Orlando City.

De acuerdo con el periodista Carlos Ponce de León, la directiva del Necaxa decidió darle la oportunidad para que finalice el torneo; sin embargo, de cara al Clausura 2026, habrá un cambio de estratega. El reportero aseguró que los mandos hidrocálidos ya tienen conversaciones avanzadas con el estratega uruguayo, Martín Varini.

Martin Varini, actual técnico de Bravos de Juárez, sería el reemplazo para Gago

El joven entrenador se encuentra trabajando con los Bravos de Juárez, a quienes llegó a inicios del Clausura 2025 y metió al equipo fronterizo en la pelea del play-in. En el actual torneo, de nueva cuenta tiene a Bravos en los puestos para acceder a las rondas finales, pero en caso de fracasar, ya tendría apalabrado un nuevo equipo en su corta carrera.

