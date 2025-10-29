Flacco está lesionado y es duda para el duelo de Bengals ante Bears el domingo

Cincinnati, Estados Unidos.- La derrota ante los New York Jets el domingo pasado, dejó a los Cincinnati Bengals no sólo con un mal sabor de boca, sino también con la posibilidad de jugar sin el mariscal Joe Flacco, quien no entrenó el miércoles debido a una lesión en el hombro, dejando en duda su estado para el partido del domingo contra los Chicago Bears.
Pero Flacco está haciendo un esfuerzo por jugar, lo que el entrenador de Cincinnati, Zac Taylor, aprecia. "Sería fácil tomar la decisión de que no hay forma de que esté en el juego", dijo Taylor. "Esa no ha sido la comunicación que me ha dado en absoluto. En última instancia, es posible que no pueda jugar, es posible que tomemos esa decisión. Eso es lo que hace. Eso ciertamente me ayuda mucho".
Flacco se lesionó el hombro de lanzar cuando sufrió una captura en el último cuarto en la derrota del domingo por 39-38 ante los New York Jets. Flacco fue a los vestidores y regresó para la serie final, misma que resultó frenada por los Jets.
Taylor dijo que los Bengals (3-5) verán qué puede hacer Flacco en la práctica del jueves. Pero incluso si Flacco no puede participar el jueves, ha demostrado que puede jugar con un tiempo mínimo de práctica.
Flacco hizo dos aperturas para los Bengals en nueve días después de ser canjeado de los Cleveland Browns el 7 de octubre. "Creo que si alguien en esta liga puede arreglárselas con repeticiones mínimas en este momento es él", dijo Taylor.
En caso de que Flacco no pueda iniciar, Jake Browning regresará a la alineación contra los Bears. Browning abrió la temporada como mariscal de campo suplente de los Bengals, pero perdió sus tres aperturas y tuvo problemas con las intercepciones. Los Bengals luego cambiaron por Flacco para encender la ofensiva. Browning operó como el mariscal de campo titular en la práctica del miércoles mientras Flacco se rehabilitaba.
Si Flacco está fuera, entonces los Bengals probablemente se inclinarán más hacia su juego terrestre con Chase Brown y el corredor suplente Samaje Perine, quien especialmente le ha dado un impulso a la ofensiva. Perine promedió 10.4 yardas por acarreo contra los Jets.
Fuente: Tribuna del Yaqui