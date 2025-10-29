¡Hay pelea! Importante periodista argentino reta a los golpes a Álvaro Morales por sus críticas a Meesi

Ciudad de México.- Las críticas que ha realizado Álvaro Morales contra Lionel Messi han hecho eco en tierras argentinas y le cayeron las primeras consecuencias al periodista de ESPN. El cronista argentino, Quique Felman de TyC Sports, retó de manera pública a Morales para que sostengan un combate de box, en una velada de pugilismo que se realizará durante diciembre en un importante recinto.

Dicho evento se llama 'Párense de Manos' y emula a 'La Velada del Año', que se realiza de manera anual en España; el evento sudamericano es organizado por el streamer e influencer Luquitas Rodríguez, en conjunto con un afamado programa de radio. En dicha función, se reunirán 10 figuras del internet, así como de la televisión deportiva, y será transmitido en exclusiva por una plataforma de streaming. La tercera edición de este show se llevará a cabo el 20 de diciembre en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, recinto del Atlético Huracán.

En una reunión donde estaban varios periodistas deportivos de renombre en Argentina, se les cuestionó a los presentes sobre qué personalidad les gustaría enfrentarse; uno de los que alzó la voz rápido fue el 'Pollo' Álvarez, quien dijo repudiar a Álvaro Morales. "Al boludo ese Antimessi. A Álvaro, ese mexicano que es guatemalteco".

El reportero aceptó que no estaba en el peso para enfrentar al 'Brujo', pero alentó a uno de sus compañeros para que lanzara el reto al reportero que reside en México desde hace algunos años. "A ese le tenés que dar; a ese quiero que lo mates, es tu peso. Me caga a trompadas a mí, pero yo lo detesto", le aseveró a Quique Felman.

Sin dejar pasar más tiempo y de manera determinante, Felman tomó un tono desafiante y comenzó a retar a Álvaro Morales para sostener un duelo en el evento antes mencionado. "Álvaro Morales, a vos te estoy hablando. Cuándo y dónde quieras, desafío ya", comentó mientras su tono se iba elevando.

Fiel a su estilo desafiante y burlesco, Álvaro Morales contestó al video, asegurando que no lo conoce y no sabe por qué lo odian tanto, sin llegar a aceptar o declinar dicho ofrecimiento. "¿Y ese güey quién es? ¿Con qué osadía se dirige a mí? Estoy en su mente, jajajajajajajajajajajajajajajaja".

