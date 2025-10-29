LAMP: Jesús Martínez llega para fortalecer el roster de los Venados de Mazatlán

Mazatlán, Sinaloa.- Los Venados de Mazatlán quieren sacudir el roster y levantarse del mal inicio que han tenido en la actual campaña de la Liga Arco Mexicana del Pacífico; para lograrlo, el club anunció la llegada del dominicano Jesús Martínez.

El cañonero tiene la capacidad para cubrir los tres jardines, y llega con un gran cartel, pues ya sabe lo que es jugar en el Caribe, además de que tuvo un destacado paso en las sucursales de los Colorado Rockies.

El dominicano destaca por su velocidad, brazo y presencia en el plato, por lo que su llegada busca aportar dinamismo a la ofensiva y solidez defensiva del equipo que ahora comanda Gerardo Álvarez en el banquillo de Venados de Mazatlán.

Como parte del movimiento, el club informó que Philip Ervin ha quedado en libertad, pero fue rápidamente tomado por los Algodoneros de Guasave, que, al igual que los porteños, se encuentran en el fondo de la tabla de la Liga Arco Mexicana del Pacífico.

Regresa Heras

Otra de las novedades que se dieron en las últimas horas es que el experimentado jardinero Leonardo Heras, quien ya suma 15 temporadas en este circuito, volverá a los Algodoneros de Guasave, escuadra en la que tuvo uno de sus mejores momentos como profesional.

El nativo de Tecate, Baja California, el 'Niño' debutó en la LAMP en la temporada 2009-2010 con Algodoneros, empezando ahí su importante trayectoria, con quienes jugó cuatro campañas, para después pasar por Charros de Jalisco, Yaquis de Ciudad Obregón y Águilas de Mexicali.

Heras Arizpe suma 823 juegos disputados con 708 imparables, entre ellos 60 jonrones y 288 carreras producidas, además de que se encuentra a solo dos triples de alcanzar a Matías Carrillo en el liderato general de todos los tiempos en esta liga.

Fuente: Tribuna del Yaqui