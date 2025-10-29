Los Angeles Dodgers vs Toronto Blue Jays; dónde ver EN VIVO el juego 5 de la Serie Mundial en México

Los Ángeles, Estados Unidos.- Luego de cuatro emocionantes encuentros en el Clásico de Otoño, los Toronto Blue Jays intentarán completar la maldad y regresar con la ventaja a casa; el conjunto canadiense buscará vencer por segundo día consecutivo a Los Angeles Dodgers en el juego cinco de la Serie Mundial. El equipo californiano tiene que renunciar al sueño de alzar la corona ante su gente, pues la serie se trasladará a Canadá para, al menos, disputar un compromiso más.

A pesar de que los Dodgers tuvieron a su mayor estrella desde la loma, no se pudieron quedar con el triunfo; Shohei Ohtani perdió el primer encuentro de su carrera en la postemporada, luego de permitir cuatro carreras y ponchar a seis rivales en seis entradas de trabajo. Luego de tener un arranque titubeante, Shane Bieber se anotó la victoria con cinco entradas y un tercio, en las cuales le anotaron solo una carrera.

Los Blue Jays se quedaron con la victoria, a pesar de que comenzaron abajo en el marcador; Kike Hernández inauguró la pizarra con un elevado de sacrificio, remolcando la primera anotación del encuentro. Vladimir Guerrero Jr. se encargó de darle la ventaja a los visitantes, con un cuadrangular de dos carreras en el tercer inning; Andrés Giménez, Ty France, Bo Bichette y Addison Barger se repartieron las RBI restantes para Toronto.

Vladimir Guerrero Jr.’s first career #WorldSeries homer put the @BlueJays ahead for good in Game 4 uD83DuDE24



(MLB x @GoogleCloud) pic.twitter.com/FrdFti9YsK — MLB (@MLB) October 29, 2025

Los inicialistas designados para el quinto juego de la Serie Mundial son los mismos que se encargaron de abrir el primer encuentro del Clásico de Otoño; Blake Snell arrancará en la loma por los Dodgers en busca de redención, luego de cargar con la derrota del viernes, al permitir cinco carreras. El novato, Trey Yesavage, volverá a la loma, luego de las cuatro entradas lanzadas, en las cuales ponchó a seis.

Horarios para el juego 5 de la Serie Mundial 2025 de MLB

Estadio: Dodger Stadium, Los Ángeles, Estados Unidos

Fecha: Miércoles 29 de octubre

Horario: 18:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: ESPN/FOX/Imagen TV/Caliente TV/Disney+

A pesar de que aún pueden completar el bicampeonato, los Dodgers volvieron a fracasar en la misión de levantar el trofeo ante su gente, pues ahora solo cuentan con la oportunidad de coronarse en calidad de visitante. La última ocasión que el recinto de Chavez Ravine vio a su equipo celebrar el título en casa fue en la Serie Mundial de 1963, cuando los Dodgers barrieron en cuatro compromisos a los New York Yankees.

Fuente: Tribuna del Yaqui