Los Twins ya tendrían manejador y se trata de un viejo conocido del equipo

Minnesota, Estados Unidos.- Los Minnesota Twins estarían apostando por un viejo conocido del equipo para intentar regresarlos a los primeros planos la próxima temporada de las Grandes Ligas.

De acuerdo con varias fuentes, los Twins habrían elegido al excoach de banca Derek Shelton como su nuevo manager, confirmó el miércoles por la noche una persona con conocimiento de la decisión,la cual no ha sido confirmada por el equipo. Las Grandes Ligas de Beisbol alientan a los clubes a evitar destacar grandes movimientos durante la Serie Mundial.

The Minnesota Twins will reportedly name Derek Shelton as their new manager, per multiple reports including MLB Network insider Jon Heyman. pic.twitter.com/RuHrdsHW3m — MLB (@MLB) October 29, 2025

Shelton se desempeñó como manager de los Pittsburgh Pirates durante más de cinco años, durante los cuales tuvo un récord general de 306-440 antes de ser despedido el 8 de mayo, con solo 40 juegos en la temporada. Shelton, de 55 años fue el entrenador de banca de los Twins en 2018 y 2019 bajo dos manejadores diferentes, Paul Molitor y Rocco Baldelli. Con los Pirates con fondos insuficientes, Shelton nunca terminó más allá del cuarto lugar en la División Central de la Liga Nacional o mejor que 76-86.

Shleton regresa a Minnesota, ahora como manager

Los Twins cesaron a Baldelli un día después de que terminó la temporada regular con un récord de 527-505 en siete años, más 3-8 en la postemporada. Minnesota ganó tres títulos de la División Central de la Liga Americana bajo Baldelli, incluido su final de 101-61 en 2019 cuando el capitán novato ganó el premio al Mánager del Año de la Liga Americana, pero llegaron a los playoffs solo una vez en sus últimas cinco temporadas y con frecuencia tuvieron problemas para guiar a sus mejores prospectos para que se convirtieran en contribuyentes consistentes.

Otro de los finalistas para el cargo fue el entrenador de bateo de los New York Yankees, James Rowson, quien ocupó ese cargo para los Mellizos bajo Molitor y Baldelli antes de irse para convertirse en entrenador de banca de los Marlins de Miami en 2020. Según varios informes, el exmanager de los Seattle Mariners, Scott Servais, y el actual entrenador de banca de los Chicago Cubs, Ryan Flaherty, también estaban en la contienda. Los Twins son uno de los nueve equipos de la MLB que han cambiado de mánager este año.

Fuente: Tribuna del Yaqui