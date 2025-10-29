Los Yaquis de Obregón remontan ante Cañeros de Los Mochis y aseguran la serie

Ciudad Obregón, Sonora.- Sebastián Elizalde conectó sencillo productor de dos anotaciones en el fondo de la séptima entrada que rompió un empate en el marcador y los Yaquis derrotaron 3-1 a los Cañeros de Los Mochis para amarrar la serie que disputan en Ciudad Obregón.
En ese capítulo, la tribu sonorense congestionó los senderos con golpe a Kevin Villavicencio, sencillo de Allen Córdoba y pasaporte gratis a Riley Unroe, dejando la mesa servida para el 'Tano', quien respondió con línea al prado derecho que envió par de corredores a la registradora.
Este apoyo ofensivo fue suficiente para que Brandon Brennan (1-0) se apuntara la decisión en relevo de una entrada en blanco, con un chocolate. Efraín Contreras se apuntó el salvamento (2), con una entrada en blanco. Lupe Chávez (0-2) fue el derrotado, también en relevo de un tercio, par de hits y dos anotaciones.
Después de un capítulo en blanco, fueron los verdes los que inauguraron la pizarra del Estadio Yaquis, cuando Rodolfo Amador conectó sencillo y tras uno fuera, Josh Rehwaldt lo envió a la registradora con doblete al fondo del prado izquierdo.
Como ha sido la constante en este arranque de temporada por parte del manager Gabe Alvarez, la Tribu jugó un beisbol arriesgado y la apuesta le salió. Fue en el fondo de la quinta entrada donde Yaquis sorprendió y emparejó las acciones; Miguel Guzmán abrió con doblete que techó al jardinero derecho y luego avanzó a tercera con sacrificio de Alfredo Hurtado.
Kevin Villavicencio falló con elevado corto al jardín izquierdo para el segundo tercio, pero Allen Córdoba alargó el capítulo al recibir golpe; fue entonces cuando Álvarez envió un doble robo y cuando el receptor tiró a segunda para tratar de poner fuera a Córdoba, Guzmán se desprendió al home para cruzar el plato.
Ariel Miranda inició por Obregón y salió después de cinco entradas completas, en las que admitió cinco hits y una carrera, con par de ponches y una base por bolas. Le siguieron Cristian Alvarado, el ganador Brandon Brennan, Devin Sweet y Efraín Contreras. Yoanner Negrin fue el abridor de Mochis, saliendo también sin decisión y con una labor de cuatro y dos tercios, en las recibió cinco hits y una carrera; con tres ponches y una base por bolas.
Para el jueves, en el último encuentro de la serie Felipe González (2-0) es el lanzador anunciado por la Tribu, que buscará la limpia en la serie, su segunda al hilo en la campaña.
Fuente: Tribuna del Yaqui