Los Yaquis de Obregón remontan ante Cañeros de Los Mochis y aseguran la serie

Ciudad Obregón, Sonora.- Sebastián Elizalde conectó sencillo productor de dos anotaciones en el fondo de la séptima entrada que rompió un empate en el marcador y los Yaquis derrotaron 3-1 a los Cañeros de Los Mochis para amarrar la serie que disputan en Ciudad Obregón.

En ese capítulo, la tribu sonorense congestionó los senderos con golpe a Kevin Villavicencio, sencillo de Allen Córdoba y pasaporte gratis a Riley Unroe, dejando la mesa servida para el 'Tano', quien respondió con línea al prado derecho que envió par de corredores a la registradora.

A la hora cerouD83DuDD25



Sebastián Elizalde responde con productor de par de carreras y pone al frente a los @yaquis_oficial #LigaARCO? pic.twitter.com/Lo0ZBc3agL — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 30, 2025

Este apoyo ofensivo fue suficiente para que Brandon Brennan (1-0) se apuntara la decisión en relevo de una entrada en blanco, con un chocolate. Efraín Contreras se apuntó el salvamento (2), con una entrada en blanco. Lupe Chávez (0-2) fue el derrotado, también en relevo de un tercio, par de hits y dos anotaciones.

Cae el out 27 en CajemeuD83CuDFF9



Ganan los @yaquis_oficial su noveno juego de la campaña y aseguran serie ante los @verdesxsiempre



PG Brandon Brennan

PP Lupe Chávez

SV Efraín Contreras



Presentado por @PinturasComex #LigaARCO? pic.twitter.com/kYAdEpPqYx — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) October 30, 2025

Después de un capítulo en blanco, fueron los verdes los que inauguraron la pizarra del Estadio Yaquis, cuando Rodolfo Amador conectó sencillo y tras uno fuera, Josh Rehwaldt lo envió a la registradora con doblete al fondo del prado izquierdo.

Como ha sido la constante en este arranque de temporada por parte del manager Gabe Alvarez, la Tribu jugó un beisbol arriesgado y la apuesta le salió. Fue en el fondo de la quinta entrada donde Yaquis sorprendió y emparejó las acciones; Miguel Guzmán abrió con doblete que techó al jardinero derecho y luego avanzó a tercera con sacrificio de Alfredo Hurtado.

Guzmán festeja su doblete en la quinta entrada

Kevin Villavicencio falló con elevado corto al jardín izquierdo para el segundo tercio, pero Allen Córdoba alargó el capítulo al recibir golpe; fue entonces cuando Álvarez envió un doble robo y cuando el receptor tiró a segunda para tratar de poner fuera a Córdoba, Guzmán se desprendió al home para cruzar el plato.

Miranda inició por la Tribu cajemense

Ariel Miranda inició por Obregón y salió después de cinco entradas completas, en las que admitió cinco hits y una carrera, con par de ponches y una base por bolas. Le siguieron Cristian Alvarado, el ganador Brandon Brennan, Devin Sweet y Efraín Contreras. Yoanner Negrin fue el abridor de Mochis, saliendo también sin decisión y con una labor de cuatro y dos tercios, en las recibió cinco hits y una carrera; con tres ponches y una base por bolas.

Para el jueves, en el último encuentro de la serie Felipe González (2-0) es el lanzador anunciado por la Tribu, que buscará la limpia en la serie, su segunda al hilo en la campaña.

Fuente: Tribuna del Yaqui