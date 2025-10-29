Miguel Cairo no volverá como manager de los Nationals para la próxima campaña

Washington, Estados Unidos.- Tal parece que Miguel Cairo no logró convencer a los dueños del equipo de los Washington Nationals, después de hacerse cargo de los Nats a media temporada en sustitución de Dave Martínez, y los miembros de su cuerpo técnico también serán despedidos, dijo el miércoles una persona con conocimiento de la situación.

La limpia de coaches incluyen al entrenador de pitcheo Jim Hickey, el entrenador de bateo Darnell Coles, el entrenador de bullpen Ricky Bones, el entrenador de primera base Gerardo Parra, y el entrenador de tercera base Ricky Gutiérrez. El Washington Post fue el primero en informar que Cairo y los entrenadores no permanecerían en sus puestos.

Cairo no convenció con su trabajo como interino

La noticia de la 'limpia' del cuerpo técnico llega menos de un mes después de que Paul Toboni fuera presentado como el nuevo presidente de operaciones de beisbol de los Nationals.

Toboni y los dueños buscan levantar al equipo

En julio, Washington despidió al presidente y gerente general Mike Rizzo y a Martínez. El equipo de la capital de la nación ha pasado por seis temporadas perdedoras consecutivas desde que ganó la Serie Mundial en 2019, incluido un récord de 66-96 en 2025 que colocó a Washington en el puesto 14 de 15 clubes en la Liga Nacional.

El mismo Washington Post, a través de Andrew Golden, dijo que el exdirigente de los Twins, Rocco Baldelli y el coach de banca de los Dodgers, Danny Lehmann, han generado interés como posibles candidatos a dirigir a los Nationals.

Nationals Won't Hire Miguel Cairo As Manager; Interested In Rocco Baldelli, Danny Lehmann https://t.co/Wtd0IcuwX4 pic.twitter.com/oqhLmVYrrn — MLB Trade Rumors (@mlbtraderumors) October 29, 2025

Por su parte, el corresponsal de MLB Network, Jon Heyman, informó en el New York Post que el exmanager de los Orioles, Brandon Hyde, fue entrevistado por los Nationals. Hyde fue nombrado Manager del Año de la Liga Americana en 2023. Sus equipos ganaron 192 juegos entre 2023 y 2024, pero fue destituido en mayo pasado luego de que Baltimore comenzara la temporada con marca de 15-28.

Fuente: Tribuna del Yaqui