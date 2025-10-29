NBA regresa a México, Alejandro Kirk posiciona su nombre en Serie Mundial y más en Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Antes de terminar este miércoles 29 de octubre, mantente informado sobre tus deportistas y disciplinas favoritas a través del Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen informativo conocerás las tres noticias más revelantes e interesantes del mundo deportivo. Para la edición de hoy, conoce los detalles del regreso de la NBA a tierras mexicanas, con un juego programado para este próximo sábado.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

México se rinde ante Kirk en Serie Mundial

Con su actuación en la Serie Mundial, el catcher mexicano Alejandro Kirk empieza a ser reconocido como uno de los más grandes de este deporte en el país. El receptor de los Toronto Blue Jays está arrasando con todas las marcas.

WNBA pide prórroga para negociar el nuevo contrato

Aunque no se tendrá un acuerdo este viernes entre la WNBA y las jugadoras, se prevé una extensión del plazo, al menos por 30 días más.

Todo listo para el NBA México City Game

Como ya es una tradición, México será sede de un partido oficial de la NBA. Será el próximo sábado 1 de noviembre cuando el mejor baloncesto del mundo regrese a la capital del país, con un partido entre los Dallas Mavericks y Detriot Pistons.

Fuente: Tribuna del Yaqui