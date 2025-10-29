"Ningún piloto sobrevive": 'Checo' Pérez lanza dardo a Red Bull por su preferencia a Verstappen

Ciudad de México.- Sergio Pérez está finalizando su 'año sabático', pues desde hace varias semanas, comenzó a trabajar en la fábrica de Cadillac, la nueva escudería con la que 'Checo' volverá a la Fórmula 1 en 2026. En el marco del Gran Premio de la Ciudad de México, el tapatío participó en varias actividades con fanáticos, aunque no estuvo presente en el momento de la carrera; el piloto mexicano aprovechó el espacio y habló sobre lo difícil que es estar en el segundo garage de Red Bull Racing.

Pérez Mendoza estuvo por cuatro años con el equipo de las bebidas energéticas y, aunque en sus primeras temporadas tuvo un desempeño fenomenal, se vio eclipsado por un mal 2024, que terminó marcando su salida de dicha escudería al finalizar su contrato de manera anticipada. Desde que 'Checo' salió de Red Bull, Max Verstappen ha quedado sin escudero, pues Liam Lawson y Yuki Tsunoda han quedado a deber, finalizando en la parte baja de la parrilla.

#Deportes | La afición no olvida; abuchean a Liam Lawson en GP de la Ciudad de México tras críticas a 'Checo' Pérez uD83DuDE24uD83CuDFCE?https://t.co/321wuXoe0m — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 26, 2025

En declaraciones con Sky Sports F1, uno de los medios que se encargaron de desprestigiar su rendimiento, Sergio Pérez comentó cómo es la presión al ser el segundo piloto de Red Bull, ya que están en constante comparación con Verstappen. "En cuanto confirmé mi salida de Red Bull tras llegar a un acuerdo, supe quién sería la pobre persona que me reemplazaría. Yo logré sobrevivir. Es un lugar muy difícil".

El mexicano aseguró que compartir los boxes con Max es algo muy complicado, aunque la gente desde el exterior no comprende, pues es un reto muy duro para cualquier piloto que llega a la escudería. "No me gusta criticar a los pilotos, porque yo estuve en esa situación. Sé exactamente por lo que están pasando", añadió.

Ningún piloto podría sobrevivir allí. No importa si eliges a Hamilton o a Leclerc, o a cualquier otro; todos tendrían enormes dificultades. Como piloto, es realmente complicado, porque tienes que pensar constantemente en cómo pilotar. Cuando estás pensando todo el tiempo en cómo pilotar, sabes lo que está pasando".

#F1 | uD83EuDD14 Para @SChecoPerez, está claro que "ningún piloto podría sobrevivir al lado de Verstappen". https://t.co/5WUyaY3VCy — Motorsport.com España (@es_Motorsport) October 29, 2025

Desde la polémica salida de Daniel Ricciardo de Red Bull en 2018, la escudería no ha conseguido un piloto que esté a la altura, siendo Pérez el que mayor rendimiento ha dado, aunque terminó saliendo por presión de la prensa. Han desfilado nombres como Pierre Gasly, que duró solo media temporada, siendo reemplazado por Alex Albon, que terminó siendo desechado para darle cabida al mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui