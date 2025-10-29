Oliver Bearman confiesa que sintió 'panico' al batallar con Verstappen en el GP de la Ciudad de México

Ciudad de México.- Oliver Bearman, el joven piloto de la escudería Haas, tuvo la mejor actuación en lo que va de su carrera, pues finalizó en la cuarta posición en el Gran Premio de la Ciudad de México, lo que representa su mejor resultado hasta ahora. Dicho hito para él lo consiguió luego de una férrea defensa sobre Max Verstappen, además de que se vio beneficiado por una sanción de 10 segundos aplicada a Lewis Hamilton.

El novato estuvo bien posicionado y fue el mayor beneficiado de la batalla entre Hamilton y Verstappen, donde el piloto inglés finalizó en la grava y, luego de reintegrarse a la pista, superó a Max, aunque ignoró las órdenes de devolver la posición, lo que terminó con la penalidad. Por momentos, parecía que podría finalizar dentro de los lugares de podio, aunque terminó cayendo ante el embate de 'Super-Max'.

Luego de finalizar la carrera, Bearman fue cuestionado sobre su sentir ante tan importante logro; el piloto de 20 años comentó que, mientras sostenía un paralelo con Verstappen, sintió pánico y pensaba que alguno de los dos terminaría contra las barreras. "Sinceramente, me cag... de miedo al ir rueda a rueda con Max".

A pesar de que sintió pánico por un momento, Oliver agradeció a su escudería el poder tener un monoplaza para poder competir en la parte alta de la parrilla, pues le permite estar entre los pilotos que observaba desde antes de llegar a la categoría. "Lo tuve en mis espejos durante mucho tiempo. Probablemente fue la mayor presión que he tenido nunca en una carrera", añadió.

También, comentó que la estrategia usada por el equipo fue la correcta y, a pesar de que en un punto de la carrera, pensó en alargar el stint y permanecer en pista con los neumáticos usados, fue llamado a box en el momento justo para proteger la posición más alta posible. "Necesito recordar exactamente lo que sucedió, pero creo que en nuestra posición, habría sido un poco arriesgado intentar quedarnos fuera e ir por el podio y potencialmente terminar sexto o séptimo".

Por último, el joven piloto protagonizó uno de los momentos más emotivos durante todo el fin de semana; mientras era entrevistado, Oliver Bearman rompió el llanto, al darse cuenta de que era observado y vitoreado por sus padres que se dieron cita en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

