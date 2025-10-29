Óscar Colás, apodado el Ohtani cubano, es nuevo jugador de los Algodoneros de Guasave

Guasave, Sinaloa.- Los Algodoneros de Guasave han tenido un arranque para el olvido en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pues solamente han ganado dos juegos de 12 que han disputado en la presente campaña; para eso la directiva decidió mover sus piezas y fortalecer el roster.

El conjunto de Sinaloa oficializó a través de sus redes sociales la llegada de Óscar Colás, quien es conocido como el 'Ohtani Cubano', por sus notables habilidades como bateador y dentro de la lomita de los disparos.

El nuevo algodonero es nativo de Santiago de Cuba, tiene 27 años, mide 1.83 metros y es zurdo con gran poder; entre sus fortalezas está que presume un total de 88 juegos disputados en las Grandes Ligas entre el 2023 y 2024 con la organización de Chicago White Sox, lapso en el que tomó 278 turnos, registró 62 imparables, entre ellos nueve dobles y cinco palos para la calle, además de 23 producidas y 33 carreras anotadas.

Fue en el 2022 cuando el caribeño firmó con la MLB y de inmediato fue ubicado como el segundo mejor prospecto de la organización de los Medias Blancas, pegando 23 metrallazos ese año en sucursales. Mientras que este año viene de tener actividad en las menores con los Pandas de Rocket City.

MORE FROM OSCAR COLÁS! pic.twitter.com/2jVtrQDjTY — Rocket City Trash Pandas (@trashpandas) August 31, 2025

Pero no solo en las ligas de Estados Unidos es donde brilló Óscar, pues también estuvo en el beisbol japonés, con los Halcones de Fukuoka, en las campañas 2018 y 2019. Pero sin duda alguna, uno de sus mejores momentos fue hace tres años en la Serie Nacional de Cuba, donde bateó para .305, y fue en ese lapso donde mostró su habilidad en la lomita, ya que lanzó por Holguín en el 2018-2019 y solamente registró una carrera como relevista.

Ahora, Óscar Colás tendrá su primera aventura en el beisbol mexicano, específicamente en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, donde espera convertirse en una figura y ayudar a los Algodoneros de Guasave a escalar posiciones y dejar el último lugar de la tabla general.

El ex prospecto de los White Sox, el cubano Oscar Colas (27 a.), hizo su debut con los Algodoneros de Guasave en la Liga Mexicana del Pacífico. En el partido se fue de 1-for-3, con un boleto y un ponche. Colas llega tras disputar 78 juegos con los Rocket City Trash Pandas, filial… pic.twitter.com/Khb9vdIVF1 — Drian Bernal ?? / uD83CuDDE8uD83CuDDFAuD83CuDDEAuD83CuDDE8 (@Drianrogelio) October 29, 2025

Actualmente, los Algodoneros se encuentran en Tepic disputando una importante serie frente a los Jaguares de Nayarit. Aunque no se ha especificado el rol del cubano, se espera que únicamente tenga actividad con su club como cañonero, debido a que lleva poco más de un año que no sube a la lomita.

Fuente: Tribuna del Yaqui