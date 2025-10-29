Pelotero del Tucson Baseball Team hace historia en la Liga Arco Mexicana del Pacífico

Mexicali, Baja California.- El 28 de octubre será una fecha que vivirá por siempre en el recuerdo del experimentado pelotero Jesús Fabela, ya que fue el día en el que consiguió su imparable número 300 dentro de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

El momento de la noche llegó en el primer juego de la serie entre el Tucson Baseball Team y los Águilas de Mexicali, disputado en el Nido de los Águilas. Fabela conectó el imparable histórico frente al lanzador mexicano Ángel López, donde además registró también su décimo cuadrangular de por vida en el circuito invernal.

Cabe destacar que 'Chuyito' ya es un 'viejo' conocido de la LAMP; su temporada de debut se dio en el 2014 con los Venados de Mazatlán y fue esa campaña que llegaría su primer imparable en noviembre frente a los Mayos de Navojoa.

El hit número 100 del pelotero se dio el 2 de diciembre de 2018, ante Alex Delgado, jugando también para los poteros frente a Mexicali, durante la temporada 2018-2019. Posteriormente, el sencillo 200 se registró el 30 de octubre de 2022, frente a Isidro Márquez Jr., ya como integrante de los Tomateros de Culiacán, en duelo frente a su exequipo los Venados de Mazatlán.

Mientras que el 300 lo consiguió Jesús Fabela en el Nido de los 'Caballeros' este martes. Con esta cifra, el pelotero mexicano se consolida como uno de los bateadores más constantes y destacados de su generación.

El Tucson Baseball Team extiende su reconocimiento a 'Chuyito' Fabela por esta importante marca, símbolo de esfuerzo, esperando que vengan muchísimos más con esta franela", escribió Tucson tras este logro.

El 'Fish' también llega a 300

Pero Fabela no fue el único que tuvo una semana soñada, ya que el receptor de los Jaguares, Ricardo Valenzuela, alcanzó los 300 imparables en la Liga Arco Mexicana del Pacífico, en el triunfo de la novena de Tepic ante los Algodoneros de Guasave.

Con este batazo, el 'Fish' Valenzuela demuestra su rentabilidad dentro del circuito y se pone en la conversación para ser el catcher titular de los Jaguares de Nayarit en esta su temporada de estreno.

