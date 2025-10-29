Por machista: 'Chicharito' Hernández fue rechazado como embajador para la Copa del Mundo 2026

Guadalajara, Jalisco.- A falta de ocho meses para que se dé el silbatazo inicial de la Copa del Mundo 2026, las diferentes sedes que albergarán partidos en México han elegido a sus mayores personalidades deportivas para que sean embajadores de la justa mundialista. En Guadalajara, Jalisco, se había planteado la idea de que Javier Hernández formara parte de los promotores del evento, aunque la idea fue descartada por sus recientes polémicas.

El 'Chicharito' ha atravesado un 2025 complicado, pues aparte de lidiar con diferentes lesiones, se ha visto marcado por las consecuencias de sus comentarios realizados en sus redes sociales. El mítico delantero del balompié mexicano hizo uso de su Instagram en repetidas ocasiones para emitir su postura sobre distintos temas sociales, como los roles de género, y su polémica manera de externarlo le costó ser el centro de las polémicas por varios meses.

Es por eso que la imagen del 'Chicharito' fue descartada para ser una de las caras principales del Mundial 2026 en Guadalajara, Jalisco, a pesar de ser su ciudad de origen. La repercusión sobre los comentarios efectuados por Hernández Barragán no solo se limita a la decisión tomada por el comité organizador del Mundial, sino que también implicó perder a sus patrocinadores, quienes se deslindaron de los lamentables videos publicados por parte del jugador.

A final de cuentas, los elegidos fueron Carlos Salcido, Ramón Morales, el analista Fernando Quirarte, la clavadista Alejandra Orozco y la golfista Lorena Ochoa, además de que se prevé que se pudieran adicionar nombres como Sergio 'Checo' Pérez y el pugilista Saúl 'Canelo' Álvarez.

uD83DuDE31 Chicharito Hernández habría sido considerado por FIFA como embajador de Guadalajara para el Mundial 2026 ?? pero fue rechazado por sus comentarios machistas en redes sociales uD83DuDCF1 #chicharito #futbol #mexico #deportes #mundial2026 #marcaamerica #marcamexico pic.twitter.com/uWgrnx1Xwh — MARCA México uD83CuDDF2uD83CuDDFD (@MarcaMexico_) October 30, 2025

'Chicharito' y su complicado momento con Chivas

Desde su regreso al 'Rebaño Sagrado', Javier Hernández no ha rendido lo que se esperaba, pues las lesiones lo han aquejado en diversas ocasiones, causando su baja en numerables jornadas desde el Clausura 2025. El contrato del 'Chicharito' vence al finalizar el Apertura 2025 y, según lo comentado por fuentes cercanas al equipo, no renovarán a Hernández Barragán, por lo que quedará en libertad dentro de un par de semanas.

