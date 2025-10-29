Tras 20 años de carrera, Pablo Barrera dirá adiós a las canchas al finalizar el Apertura 2025

Ciudad de México.- Pablo Barrera ha sido uno de los jugadores más constantes y de perfil bajo en las últimas décadas del balompié mexicano; el Tlalnepantla, Estado de México, anunció que luego de 20 años de carrera, dirá adiós a las canchas al finalizar el Apertura 2025. El jugador se llevará en su haber varios títulos, además de un paso por el futbol de Europa y haber formado parte de la Selección Mexicana en distintas ocasiones.

Actualmente, Barrera se encuentra con los Gallos Blancos del Querétaro, quienes se convertirán en el último equipo de su carrera; fue mediante las redes sociales del club que se dio el anuncio de su retiro. "Hoy cierro un ciclo, pero no quiero hacerlo solo. Quiero vivirlo con ustedes, con mi gente, con la afición. Mi último partido. Nos vemos en casa", comentó Pablo Barrera en un video emotivo que se posteó en la mañana del 29 de octubre.

Su carrera la comenzó en el Apertura 2025 con los Pumas, con quien permaneció por tres años en su primera estadía con los universitarios; su primer título lo levantó con Pumas en el Clausura 2009, antes de dar el salto al futbol del viejo continente. Luego de su buen desempeño, Barrera fue contratado por el West Ham United y luego por el Real Zaragoza, con quienes disputó un total de 43 partidos.

Tras su corta estadía por Europa, Barrera regresó a la Liga MX, jugando con el Cruz Azul; con el equipo de La Noria, disputó 63 partidos, con cuatro goles y ocho asistencias. El delantero fue una de las piezas clave para conseguir el título de la Copa MX del 2013 y la Concacaf Champions League de ese mismo año.

Posterior a eso, cayó a tierras regias, para jugar con Rayados de Monterrey, con quienes estuvo en 55 encuentros; luego de eso, llegó al Atlético San Luis y actualmente juega para el Querétaro. Con los Gallos Blancos, ha visto actividad en nueve partidos, con un gol y una asistencia en 400 minutos disputados.

¡GRACIAS POR TANTO LEYENDA! uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDDE8



Pablo Barrera se retira oficialmente de las canchas a los 38 años.



Después de una larga carrera en México y con paso en Selección y por Europa, el Dinamita jugará este fin su último partido. pic.twitter.com/Cq0s3QlDoG — Analistas (@SomosAnalistas_) October 29, 2025

También tuvo la oportunidad de representar a la Selección Mexicana en varias ocasiones; logró levantar los títulos de la Copa Oro en 2009 y 2011. También formó parte del 'tricolor' en la Copa del Mundo 2010 y el Mundial Sub-20 del 2007, donde se ingresó a los cuartos de final.

Fuente: Tribuna del Yaqui