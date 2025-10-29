Yaquis de Obregón vs Cañeros de Los Mochis; dónde ver EN VIVO a 'La Tribu' en el juego 2 de la serie

Ciudad Obregón, Sonora.- Los Yaquis de Obregón buscarán seguir con su paso perfecto mientras juegan en casa en el rol regular de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, pues, dejando de lado la jornada inaugural, han ganado todos sus compromisos en el Estadio Yaquis. 'La Tribu' buscará asegurar su tercera serie en tierras cajemenses ante los Cañeros de Los Mochis, luego de ganar el primer compromiso de la semana.

En el primer encuentro de la serie, el poder por parte de Obregón le otorgó su cuarta victoria al hilo, encabezada por los elementos nacionales que han sacado la casta en los últimos años. Víctor Mendoza fue el encargado de inaugurar la pizarra, con un sencillo a los jardines en el segundo capítulo. Con Riley Unroe y Sebastián Elizalde en las almohadillas, Roberto Valenzuela conectó un batazo que terminó por detrás de la barda del jardín izquierdo.

A pesar de que el 'Tito' conectó el cuadrangular con el que se aseguró la victoria, el jugador más destacado del encuentro fue el abridor Vladimir Gutiérrez, quien tuvo una actuación excelsa desde la loma de las responsabilidades. El cubano se anotó su primera victoria con la franela de los Yaquis al lanzar siete entradas sin permitir carrera, con solo dos imparables, no otorgó base por bola y terminó recetando seis ponches.

El abridor por parte de Yaquis para el segundo de la serie es Ariel Miranda, quien cuenta con récord de una victoria y un descalabro, dejando efectividad de 3.60; el cubano viene de ser derrotado ante los Naranjeros, donde lanzó cuatro entradas y permitió cuatro carreras limpias. Por Mochis estará lanzando un viejo conocido en tierras cajemenses, pues Yoanner Negrin será el abridor cañero, luego de haber participado en dos temporadas con Obregón.

Horarios para el Yaquis de Obregón vs. Cañeros de Los Mochis de la LAMP

Estadio: Estadio Yaquis, Ciudad Obregón, Sonora

Fecha: Miércoles 29 de octubre

Horario: 20:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: YouTube: Liga Arco Mexicana del Pacífico/TVC Deportes

Ante la combinación de resultados del día martes, 28 de octubre, Yaquis de Obregón se encuentra empatado en récord en el primer lugar del standing de la LAMP. Los dirigidos por Gabe Álvarez tienen foja de ocho victorias y cuatro derrotas, igualado a los Naranjeros de Hermosillo y los Charros de Jalisco, aunque los criterios de desempate benefician al equipo de la capital sonorense, dejando en el segundo lugar a 'La Tribu'.

Standing de la LAMP al 29 de octubre

Fuente: Tribuna del Yaqui