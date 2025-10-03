¡Adiós Copa del Mundo! Futbolista mexicano se perderá el Mundial 2026 por una fuerte lesión

Ciudad de México.- Una fuerte noticia llegó para la Selección Mexicana, pues uno de los jugadores que había sido convocado y fue parte de los elementos titulares en sus últimos compromisos, tuvo una fuerte lesión con su club y el proceso de recuperación podría interferir con su participación en la Copa del Mundo 2026 con el conjunto 'tricolor'.

El mediocampista azteca, Rodrigo Huescas, encaró la segunda jornada de la Champions League considerado en el 11 inicial con el Copenhague, aunque solo pudo participar en los primeros instantes, antes de su desafortunado accidente. Mientras disputaba un balón en ataque, un pie de Huescas se quedó atorado en el césped, lo que ocasionó que su rodilla se forzara y tuviera que salir de cambio en el minuto 11.

El nacido en Naucalpan de Juárez, Estado de México, tuvo que ser retirado en camilla del estadio, para ser trasladado a una clínica y realizar los estudios pertinentes. Al finalizar el encuentro, Jacob Neestrup, entrenador del club dinamarqués, adelantó que la lesión que presentaba Huescas pintaba para ser algo grave y podía pasar varios meses sin actividad, aunque había que esperar los resultados de las pruebas médicas.

uD83DuDE91 El mexicano Rodrigo Huescas tuvo

que salir de cambio en el partido de

Champions League por una lesión

en la rodilla.



El único mexicano por nacimiento entre

los 1000 jugadores registrados de los 36

equipos para la primera ronda de UCL. pic.twitter.com/O6eryDtFpI — Xavier Sol la Lande (@XaviSol_) October 1, 2025

Fue el mismo Copenhague el que confirmó la lamentable noticia para el balompié mexicano; según su parte médico más reciente, Rodrigo Huescas presenta una rotura total del ligamento cruzado anterior en su rodilla derecha, por lo cual queda descartado para toda la temporada de la Superliga Danesa. El lateral se tendrá que someter a una cirugía para reparar el daño y su tiempo de recuperación será de ocho meses.

Esperaba con ansias el Mundial en casa, en México, el próximo verano, si continuaba con su excelente rendimiento. Lamentamos profundamente la pérdida de Rodrigo. Se necesita una mentalidad fuerte para recuperarse de algo así, y lo apoyaremos en todo momento".

uD83DuDEA8[OFICIAL] Rodrigo Huesca tendrá que ser operado ya que sufrió una rotura de ligamentos cruzados en su rodilla derecha, según informó el Copenhague en base a la resonancia magnética.

*??Salvo una recuperación milagrosa, se pierde el Mundial con uD83CuDDF2uD83CuDDFD. pic.twitter.com/OCAcPVP37N — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 2, 2025

Se espera que a finales de mayo, Rodrigo Huescas pueda recibir el alta, lo que impediría que se encuentre en óptimas condiciones para la Copa del Mundo 2026, la cual comenzará el 11 de junio.

