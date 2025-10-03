Arranca la fiesta de octubre en las Grandes Ligas: ¿Qué esperar de las Series Divsionales?

Los Ángeles, Estados Unidos.- Después de unas Series de Comodines de locura, arranca de manera oficial los duelos de las Series Divisionales, tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional, de las Grandes Ligas. La emocionante ronda de playoffs comenzará este sábado 4 de octubre y podría extenderse hasta el día sábado 11 de octubre del 2025, ya que se jugará a ganar tres de cinco juegos.

En el viejo circuito destaca el choque entre los actuales campeones de la Serie Mundial, Los Ángeles Dodgers, frente a Philadelphia Phillies. Además del cruce entre Chicago Cubs ante el mejor club de la temporada regular, los Milwaukee Brewers. Mientras que en la Americana, Toronto Blue Jays le hará los honores a New York Yankees, a su vez, Seattle Mariners chocará contra los Detroit Tigers.

El campeón se mantiene

Los campeones Dodgers cumplieron al barrer en dos duelos a los de Cincinnati, pero ahora tendrán una prueba más compleja, ya que chocarán con Phillies, quienes conquistaron la segunda mejor marca con 96 victorias y 66 descalabros de la Nacional, llevándose el banderín del Este.

NLDS matchup set



The Phillies and Dodgers will meet in the #Postseason for the first time since 2009! pic.twitter.com/6CgJRnHZBB — MLB (@MLB) October 2, 2025

Aunque nombres como Ohtani, Betts, Hernández y Freddie Freeman encabezan una ofensiva de terror en el conjunto de Los Ángeles, la gran cantidad de relevistas lesionados que tienen igualmente pone un asterisco en su bullpen, y más ante cañoneros como Kyle Schwarber, Bryce Harper y Nick Castellanos.

No hay favorito

Por su parte, Milwaukee Brewers cerraron como el mejor equipo del Big Show con 97 triunfos y 65 derrotas, además de que cuentan con uno de los mejores inicialistas de la temporada, como lo es Freddy Peralta, que encabezó su división con 17 triunfos y registró su tercera campaña consecutiva con al menos 200 ponches, pero enfrente tendrán a Cubs, que vienen de dejar fuera en el comodín a una de las mejores plantillas del béisbol, los San Diego Padres, gracias a una soberbia actuación de Pete Crow-Armstrong, de quien espera que salga encendido en esta serie.

Mientras que Toronto Blue Jays le hará los honores a New York Yankees, en una aguerrida serie que dio mucho de qué hablar en la fase regular, pues ambos clubes hasta el último día se disputaron el liderato del Este de la Americana. Al final, los de Canadá vencieron a los de la 'Gran Manzana' en ocho de sus 13 enfrentamientos, pero en esta ronda todo puede cambiar, pues los 'Bombarderos' se caracterizan por ser un equipo de playoffs.

Yankees. Blue Jays. ALDS.



Game 1 in Toronto on Saturday ?? pic.twitter.com/7wbXu1Xn7M — Sportsnet (@Sportsnet) October 3, 2025

A su vez, el cruce Seattle ante Detroit es un auténtico choque de ofensiva contra pitcheo. Mariners: entre sus credenciales destaca que son los campeones del Oeste del joven circuito, además de que cuentan con la figura de Cal Raleigh, quien fue el pelotero con más jonrones de la temporada. Del otro lado, los Tigers tienen entre sus filas a Tarik Skubal, quien brilló en la ronda de comodines contra Cleveland y que nuevamente levanta la mano para ganar el CY Young de la Liga Americana.

Ya con los duelos definidos, son un total de ocho equipos los que saltarán este sábado al diamante con la ilusión de alargar su boleto de postemporada hasta el gran 'Clásico de Otoño' y ser el nuevo rey de las Grandes Ligas.

Fuente: Tribuna del Yaqui