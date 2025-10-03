Djokovic reaparece con una victoria ante Cilic en el Masters de Shanghái

Shanghái, China.- Novak Djokovic, la leyenda del tenis regresó a las canchas y lo hizo con una victoria, su número 40 en el Masters de Shanghái, misma que le permite soñar con un quinto título en canchas chinas. En su primer partido en casi un mes desde su última aparición en el Abierto de Estados Unidos, el serbio derrotó el viernes a Marin Cilic en sets corridos, 7-6 (2), 6-4.

Djokovic, cuarto cabeza de serie, empleó una hora y 55 minutos para pasar de ronda y su próximo rival en dieciseisavos será el alemán Yannick Hanfmann, que necesitó tres sets para eliminar al estadounidense Frances Tiafoe por 7-6 (11-9), 2-6 y 6-1.

4-time champ reaches win no. 40 in Shanghai uD83CuDF96?



Djokovic makes it 20-2 vs Cilic after defeating him 7-6 6-4, yet to lose a match before QFs here!@DjokerNole #RolexShanghaiMasters pic.twitter.com/i5RlewGv8o — Rolex Shanghai Masters (@SH_RolexMasters) October 3, 2025

Después de romper el servicio del croata al principio del segundo set, Djokovic luchó contra dos puntos de quiebre en el juego final antes de sellar la victoria con su décimo ace. Fue su primer partido desde que perdió ante Carlos Alcaraz en las semifinales del US Open.

El serbio llegó a 40 triunfos en estas canchas

"Luché por encontrar mi ritmo desde la línea de fondo", dijo Djokovic tras de su victoria. "Me faltaron algunos partidos, el último fue en el Abierto de Estados Unidos, así que tuve un primer partido muy difícil contra Marín, quien cuando siente que la pelota es muy peligrosa y puede vencer a cualquiera. No me dio tiempo para respirar, así que salí de problemas con un buen servicio, lo que me hace feliz".

Djokovic festejó en grande su victoria

En más resultados de la jornada del viernes, el sexto sembrado Ben Shelton fue derrotado por David Goffin 6-2, 6-4, quien le rompió el servicio poco después de que se reanudara el juego tras de una breve suspensión por lluvia. El quinto preclasificado Taylor Fritz superó al húngaro Fabian Marozsan por 2-6, 7-6 (4), 7-6 (1). Los jugadores cabezas de serie en Shanghai recibieron byes en la primera ronda.

El italiano Jannik Sinner, quien ganó el Abierto de China en Beijing el miércoles, está programado para jugar el sábado, cuando también lo harán el alemán Alexander Zverev contra el francés Valentin Royer, el ruso Daniil Medvedev frente al checo Dalibor Srvcina y el griego Stefanos Tsitsipas ante el portugués Nuno Borges.

Fuente: Tribuna del Yaqui