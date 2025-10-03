En riesgo el GP de Singapur; FIA declara alerta por calor extremo en el Circuito de Marina Bay

Ciudad de México.- El Gran Premio de Singapur corre riesgo de no llevarse a cabo, pues la FIA emitió una alerta por las altas temperaturas que estarán azotando la zona del Circuito Urbano de Marina Bay, donde se celebrará la ronda 18 en el calendario de la Fórmula 1. Varios equipos optaron por incluir un sistema especial de refrigeración, el cual se ubica dentro del traje de los pilotos para tratar de mitigar el calor extremo de Singapur.

Desde su regreso a la temporada de la categoría reina del automovilismo, el Gran Premio de Singapur fue programado como una carrera nocturna, siendo la primera en la historia de la Fórmula 1 en contar con este formato; una de las razones para hacer esto fue la diferencia entre el uso horario de Asia y Europa, además de que correr en el día era peligroso, pues los pilotos relataban que debido a las fuertes temperaturas, quedaban cerca de perder el conocimiento.

La declaración de calor extremo por parte de la FIA se estableció a partir del Gran Premio de Qatar 2023, donde todos los pilotos se quejaron de lo demandante que fue la carrera por las exigentes condiciones en pista. Dicha advertencia se emite a los equipos cuando se detecta que las temperaturas excederán los 31 grados Celsius, combinado con altos niveles de humedad, lo que puede afectar a la salud de los pilotos y mecánicos.

Luego de que todas las escuderías fueron notificadas con efectividad, la FIA les da la opción de instalar un sistema de refrigeración que solo se permite en estas condiciones; dicho sistema consta de una serie de tuberías y una bomba que hace circular un líquido especial hacia el chaleco del piloto, el cual se diseña con una serie de arterias, por las cuales fluye el refrigerante y ayuda a bajar la temperatura corporal de quien porta el sistema.

Así luce el sistema de refrigeración de la FIA

Aunque la Federación Internacional de Automovilismo activa la opción de usar dicho sistema, queda en la elección de las escuderías y pilotos el usarlo, pues la instalación del circuito trae un peso extra de hasta cuatro kilogramos. En este tipo de situaciones, la F1 aumenta un par de kilogramos el peso mínimo de cada monoplaza para tratar de mitigar el lastre extra que portará cada monoplaza.

