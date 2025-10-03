Ferrari recibe sanción por choque entre Lando Norris y Charles Leclerc durante el GP de Singapur

Ciudad de México.- La escudería de Ferrari recibió una sanción por parte de la FIA, luego de haber investigado un accidente que involucró a uno de sus pilotos durante las primeras prácticas en el Gran Premio de Singapur. La colisión se dio entre Lando Norris y Charles Leclerc mientras ambos pilotos se encontraban en los boxes, antes de salir a pista y comenzar la segunda sesión de pruebas libres en la Fórmula 1.

Con apenas 13 minutos de la segunda sesión transcurridos, ambos pilotos de la escudería McLaren fueron sacados a pista para comenzar a marcar tiempos; al mismo tiempo, el equipo del 'Cavallino Rampante' sacó a sus dos monoplazas. El actual líder en el Campeonato de Pilotos, Oscar Piastri, fue el primero en salir, librando a los dos Ferrari, aunque Norris no corrió con la misma suerte, pues Leclerc le cortó su camino y lo envió contra la barrera de protección.

El monoplaza de McLaren resultó con severos daños en su alerón delantero, mientras que los Ferrari tuvieron que rodearlo para poder seguir su camino a la pista; los mecánicos de la escudería italiana empujaron a Norris hasta su box para que le cambiaran las piezas dañadas, mientras la FIA anunciaba que habían anotado el incidente y lo investigarían cuando se concluyera la sesión de prácticas.

This doesn't happen often! uD83DuDE2E



Here is how Charles Leclerc and Lando Norris ended up colliding in the pit lane in FP2 uD83DuDCA5#F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/nDhYpT8fsX — Formula 1 (@F1) October 3, 2025

Los comisarios en el circuito urbano de Marina Bay consideraron el incidente como un 'unsafe release' (una reincorporación peligrosa al salir de su garage/box); a pesar de haber causado el choque, la escudería de Ferrari no recibirá una sanción en puestos de la parrilla de salida, solo recibió una multa económica que asciende a los 10 mil euros.

La FIA considera que el unsafe release de Charles Leclerc frente a Lando Norris merece una sanción más severa, pero no se atreve con sanciones en parrilla. Multa económica para Ferrari. pic.twitter.com/AnGhniALc4 — Víctor Abad (@victorabadf1) October 3, 2025

La FIA permite sistema de refrigeración por calor extremo

Una de las principales causas para que el Gran Premio de Singapur se celebre de noche son las altas temperaturas que se tienen en la zona del circuito; la edición del 2025 se correrá bajo la amenaza de calor extremo, es por eso que la FIA permitió que los pilotos porten un chaleco que les permita una mejor refrigeración.

El traje constará de una serie de venas en un chaleco, por las cuales circulará agua, lo que ayudará a mitigar el calor corporal de los pilotos. Dicho sistema será opcional, pero los equipos que opten por integrarlo se enfrentarán a un peso adicional que sobrepasa los 4 kilogramos.

Fuente: Tribuna del Yaqui