Javier Aguirre presenta lista de convocados de la Selección Mexicana para fecha FIFA de octubre

Ciudad de México.- El entrenador de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, presentó la lista de los 26 jugadores que serán convocados durante la fecha FIFA de octubre con el conjunto 'tricolor'; el 'Vasco' incluyó a jugadores que tenían un par de años sin vestir los colores del conjunto azteca, además de contar con un par de ausencias de elementos que habían sido constantes en sus convocatorias debido a varias lesiones.

Los principales ausentes son Raúl Jiménez, quien salió con molestias en el torso luego de marcar un gol en el partido más reciente del Fulham en la Premier League; tampoco contará con la presencia de Edson Álvarez, pues el 'Machín' apenas regresó a las convocatorias con el Fenerbahçe luego de haberse lesionado en el partido entre México y Japón a inicios de septiembre. De igual manera, Rodrigo Huescas y el 'Piojo' Alvarado se encuentran recuperándose de una operación.

Entre los regresos más sonados se encuentran un par de elementos que tenían algunos años sin ser considerados en una convocatoria de la Selección Mexicana; a pesar del mal momento que atraviesa con su club, Santos Laguna, el portero Carlos Acevedo asistirá a los dos amistosos luego de que otros arqueros se ausentaran por lesión, además de Julián Quiñones, que vuelve a ser considerado luego de su nula participación en la Copa de Oro 2025.

Lista de convocados de la Selección Mexicana



Porteros: Luis Ángel Malagón (América), Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos).

Defensas: Mateo Chávez (Monterrey), Israel Reyes (América), Ramón Juárez (América), Kevin Álvarez (Pachuca), Jorge Sánchez (Cruz Azul), César Montes (Almería), Johan Vásquez (Genoa).



Mediocampistas: Orbelín Pineda (AEK Atenas), Alexis Gutiérrez (América), Luis Romo (Monterrey), Erick Sánchez (Pachuca), Erik Lira (Cruz Azul), Carlos “Charly” Rodríguez (Cruz Azul), Diego Lainez (Tigres), Marcel Ruiz (Pumas).

Delanteros: Santiago Giménez (Feyenoord), Julián Quiñones (Al-Qadisiyah, regreso destacado), Germán Berterame (Monterrey), César Huerta (Pumas), Hirving “Chucky” Lozano (San Diego FC), Alexis Vega (Toluca), Armando “La Hormiga” González (Chivas).

La Selección Mexicana sostendrá un par de encuentros amistosos en la fecha FIFA de octubre contra dos selecciones de gran nivel, pertenecientes a la Conmebol; el sábado 11 de octubre, el conjunto 'tricolor' se enfrentará a Colombia y su segundo partido será cuando enfrenten a la Selección de Ecuador, el 14 de octubre.

Fuente: Tribuna del Yaqui