La paciencia en el plato, trae beneficios a la ofensiva de los Brewers

Milwaukee, Estados Unidos.- No hay duda de que el pitcheo ha sido la clave para que los Milwaukee Brewers hayan ligado siete apariciones en postemporada; pero este enfoque parece haber cambiado este año y eso podría beneficiar al equipo que busca llegar lejos en los playoffs.

Durante 2025, Milwaukee registró el mejor récord en las MLB y tuvo el segundo mejor promedio de carreras limpias admitidas. Pero los Brewers también anotaron 806 carreras, su mayor cantidad desde 1999, para ocupar el tercer lugar en las mayores en este rubro.

The stage is set.



The city is ready.



11 Wins to Go.



For Ueck.#MagicBrew pic.twitter.com/sE3EwfiBeu — Brewers Magic Number (@BrewersMagicNum) October 3, 2025

Y esto lo han conseguido sin la necesidad de disparar muchos jonrones y, en cambio, confiando en la disciplina y la velocidad de sus bateadores en el plato. Intentarán mantener ese envión el sábado cuando reciban a los Chicago Cubs en el Juego 1 de su Serie Divisional de la Liga Nacional.

The @Cubs and @Brewers have NEVER faced off in the #Postseason ... until now!



Two NL Central rivals meet with a spot in the NLCS up for grabs! pic.twitter.com/cbsugOWFP9 — MLB (@MLB) October 3, 2025

Los Brewers hicieron swing con el menor porcentaje de lanzamientos fuera de la zona de strike en las mayores. El entrenador de bateo Al LeBoeuf dice que el equipo puede predicar esa mentalidad en toda la alineación porque el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional 2018, Christian Yelich, cree en ello.

"Christian entiende el hecho de que esa es la forma en que tenemos que jugar", dijo LeBoeuf. "Simplemente pasa la batuta y difunde el mensaje: 'Oye, esta es la forma en que tenemos que jugar'".

Yelich es un ejemplo del jugador de los Brewers

Para el manager Pat Murphy es otra la razón en el éxito de sus jugadores con el madero. "Si persigues, no juegas", dijo Murphy. "Los muchachos con la mejor capacidad para controlar la zona de strike van a jugar".

Eso es precisamente lo que los Brewers le dijeron al primera base Andrew Vaughn cuando lo llamaron de las menores después de adquirirlo de los Chicago White Sox. Vaughn tuvo un OPS de .869 en 64 juegos con Milwaukee, frente a .531 en sus 48 juegos con los Medias Blancas. "El mensaje era controlar la zona de strike, embasarse y anotar carreras", dijo Vaughn. "Solo sé terco".

Vaughn ha tenido un renacimiento en Milwaukee

El porcentaje de embasarse de .332 de los Brewers fue el segundo más alto de la MLB. También causan estragos una vez que llegan a la base. Los 164 robos de Milwaukee ocuparon el segundo lugar en las mayores. Eso explica cómo es que anotaron tantas carreras a pesar de batear solo 166 jonrones para ubicarse en el puesto 22.

A pesar de que Milwaukee no tuvo un solo jugador de posición All-Star, varios de ellos superaron las normas de su carrera, como el jardinero Sal Frelick, cuyo OPS es de .756, por encima de .655 la temporada pasada. El segunda base Brice Turang también ha visto su OPS dispararse de .585 en su temporada de novato de 2023 a .794 este año.

Frelick tuvo una de sus mejores campañas

De igual manera, los Brewers recibieron grandes contribuciones de un par de novatos, como Caleb Durbin, adquirido de los Yankees y quien estaba bateando solo .186 el 23 de mayo, pero bateó .277 el resto del camino. Isaac Collins tuvo un porcentaje de embasarse de .368 en 130 juegos. Tomó un tiempo para que esta alineación se pusiera en marcha.

Pero no han estado anotando tanto últimamente, creando consternación entre los fanáticos de los Brewers que se preparan para más decepciones en octubre. Milwaukee no superó las cuatro carreras en ninguno de sus últimos nueve juegos de temporada regular.

Sin embargo, los Brewers creen que su ingenio y paciencia en el plato y en las bases podría hacer que su ofensiva sea particularmente adecuada para la postemporada que están a punto de disputar.

"Miras muchas ofensivas con equipos que batean muchos jonrones", dijo Frelick. "Cuando esas ofensivas no están conectando jonrones, ves que no anotan tantas carreras. Creo que en nuestro caso, no es así como jugamos de todos modos. Cuando no estamos consiguiendo 12 hits por juego, todavía podemos anotar carreras porque así es como tenemos que anotar carreras, jugando pelota pequeña, moviendo corredores y cosas así", añadió.

