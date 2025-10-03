La Selección Mexicana busca avanzar en la Copa del Mundo sub20; esto necesita el 'Tricolor'

Ciudad de México.- La Selección Mexicana disputará su tercer y último encuentro en la fase de grupos de la Copa del Mundo sub20 con la clasificación en juego; aunque ha logrado sacar un par de puntos en sus primeros dos encuentros, el conjunto 'tricolor' tiene que aspirar a la victoria para que no se complique su acceso a la fase de eliminación directa, aunque se enfrentarán al líder de grupo, quien marcha invicto en la competencia.

La Selección Mexicana ha conseguido un par de puntos en el mismo número de partidos; su debut en el Mundial sub20 se dio contra la Selección de Brasil; a pesar de que el conjunto azteca comenzó ganando el encuentro, los sudamericanos le dieron la vuelta y México consiguió el empate en los últimos minutos. Su segundo partido fue contra la Selección de España, donde, acompañados por un gran desempeño de Gilberto Mora, lograron su segundo empate.

Los dirigidos por Esteban Arce se enfrentan a tres panoramas distintos al aspirar a su clasificación a las rondas de eliminación directa; en caso de lograr la victoria ante la Selección de Marruecos, México llegaría a cinco unidades y se colocaría en segunda posición dentro del grupo, asegurado su pase a la siguiente fase de la justa mundialista.

México Sub-20 busca avanzar | Partido clave vs Marruecos en el Mundial Sub-20

En caso de empatar su compromiso contra los africanos, la Selección Mexicana se complicaría su continuidad en el Mundial sub20, pues tendría que esperar resultados entre Brasil y España, ya que ambos equipos pudieran alcanzar hasta cuatro puntos, subiendo al segundo peldaño del grupo. Si el conjunto 'tricolor' pierde por más de dos goles y Brasil empata, estaría cayendo hasta la cuarta posición, quedando eliminado de forma directa. Los jugadores aztecas tienen que preservar su invicto, pues un empate les podría bastar, ya que también se clasifican los mejores terceros lugares.

Marruecos tiene asegurada la clasificación a la siguiente ronda como primer lugar (posible rotación vs México)



México seguramente con el empate le alcanzará para ser uno de los mejores terceros lugares.



Si gana, se mete como segundo y enfrentaría al segundo lugar de Grupa A. pic.twitter.com/AHk5VJgsIj — Adrián Esparza OteouD83DuDC8E (@A_EsparzaOteo) October 2, 2025

Entrenador de México pide confianza sobre su clasificación

Esteban Arce, director técnico de la Selección Mexicana, pidió a los seguidores del conjunto 'tricolor' tener confianza en que el equipo podrá conseguir su clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo sub20. "Que crean en nosotros; seguiremos mostrando el coraje, voluntad e insistencia. Todo lo que califica a este grupo".

¡CREAN EN ELLOS !



¡CREAN EN ELLOS !

Eduardo Arce pide a la afición creer en la Selección Mexicana sub 20 qué mañana se juega su pase a segunda ronda.

