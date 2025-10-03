Lamine Yamal se vuelve a lesionar; se perderá las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026

Ciudad de México.- La Selección Española y el Barcelona tendrán una dura baja de cara a sus próximos compromisos, ya que uno de sus jugadores claves estará fuera de las canchas por, al menos, tres semanas; el joven delantero, Lamine Yamal, se resintió de su problema muscular en la ingle y se perderá las eliminatorias para la Copa del Mundo 2026 con 'La Roja', además de poner en riesgo su participación en el 'Derby Español' contra el Real Madrid en LaLiga.

Dicha lesión muscular ha marginado a Lamine Yamal de, al menos, cuatro partidos con el Barcelona, incluyendo la primera jornada de la Champions League con el cuadro catalán; el jugador español ya tenía un par de meses con molestias, pero el problema se acrecentó cuando fue convocado por la Selección de España para los dos primeros encuentros eliminatorios para la justa mundialista.

Fue el mismo club que informó de la sensible baja que tendrá en sus próximos partidos de la liga española; mediante un comunicado en su cuenta oficial de X, el Barcelona informó que Yamal se encuentra descartado para el partido contra el Sevilla y su tiempo de recuperación estimado es de dos a tres semanas. "El malestar en la zona púbica que el jugador Lamine Yamal ha estado teniendo ha reaparecido tras el partido contra el PSG. Estará de baja para el partido contra el Sevilla, y el tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas".

Estuvo poco menos de un mes fuera de actividades con el club, pues su último partido oficial había sido a finales de agosto contra el Rayo Vallecano, cuando marcó un gol y disputó los 90 minutos; tras perderse tres partidos de LaLiga y uno de la Liga de Campeones de la UEFA, Lamine Yamal fue convocado para el partido contra el Paris Saint-Germain, donde jugó el partido completo, pero volvió a presentar molestias.

Apenas la mañana del 3 de octubre, la Selección Española lo incluyó en las convocatorias para sus próximos partidos de eliminatorias para la Copa del Mundo 2026, pero el equipo del jugador comunicó que no se encontraba en condiciones para disputar dichos encuentros. En caso de que su regreso se prolongue más de lo esperado, Yamal se estaría perdiendo el partido contra el Real Madrid a finales de mes.

