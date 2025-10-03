LAMP: El jonronero Yadiel Hernández ya viste el uniforme de los Águilas de Mexicali

Arizona, Estados Unidos.- Con el campamento de pretemporada a tope en Arizona, Estados Unidos, los Águilas de Mexicali recibieron una gran noticia este viernes 3 de octubre, pues uno de sus refuerzos estrellas para el próximo torneo de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), Yadiel Hernández, ya reportó a los entrenamientos.

El cubano se incorporó a la práctica de los 'Caballeros', con la intención de llegar en las mejores condiciones al arranque de edición. Hernández llegó a la ciudad de Tucson, Arizona, y podrá integrarse poco a poco en los encuentros que tiene su equipo en el Mexican Baseball Fiesta como parte de su pretemporada.

"El tener a Yadiel Hernández en nuestro equipo significa contar con un jugador de experiencia y de gran liderazgo dentro y fuera del terreno", comentó para los medios de comunicación, José Amador, gerente deportivo de los Águilas de Mexicali.

¡EL ASERE ATERRIZÓ A NUESTRA PRETEMPORADA!uD83CuDDE8uD83CuDDFAuD83EuDD85



Yadiel Hernández ya reportó con Los Águilas de Mexicali para el Mexican Baseball Fiesta, en busca de llegar a su máximo nivel para el arranque de la Temporada 2025-2026 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico.uD83CuDFDF???



— Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) October 3, 2025

Cabe recordar que el pasado 28 de julio, la directiva emplumada anunció a 'El Asere' como el primer pelotero no nacido en México confirmado para la campaña entrante del beisbol invernal, de quien además se esperan grandes cosas, por su importante recorrido en las mejores ligas del mundo.

Llega el 'Rey'

Por otra parte, David Reyes se integró a la pretemporada de los cachanillas en el Kino Sports Complex, complejo donde el equipo participa en la Fiesta Mexicana de Beisbol, y el pitcher estará integrándose de inmediato a la alineación que presentará Óscar Robles.



El conocido como 'Rey David' está por cumplir su octava campaña con la organización de Mexicali, donde ha tenido sus mejores presentaciones como profesional. Inclusive, la temporada anterior tuvo su mejor año en cuanto a la efectividad en carreras limpias admitidas con 1.86, dejando una marca de ocho y tres por segundo año consecutivo.

¡EL REY DAVID LLEGA A 5??0??0?? PONCHES EN LAMP!uD83DuDC51uD83DuDCAA



Un 18 de noviembre del 2023 el histórico David Reyes llego a la gran cifra de los 500 chocolates recetados en la Liga ARCO Mexicana del Pacífico contra Algodoneros de Guasave en el Kuroda ParkuD83EuDD85uD83CuDF6B



— Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) July 23, 2025

De esta manera, los Águilas de Mexicali se mantienen fortaleciendo su plantel rumbo al inicio de la temporada, que dará inicio el próximo 14 de octubre cuando se midan a los Charros de Jalisco, del manager Benjamín Gil.

Fuente: Tribuna del Yaqui