LAMP: JP Martínez quiere marcar diferencia con los Tomateros de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Los Tomateros de Culiacán son uno de los equipos que mejor plantilla tienen para la temporada entrante de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) y uno de los nombres que sobresalen es el de JP Martínez, quien ya se encuentra trabajando con Roberto Vizcarra.

En palabras del propio pelotero, el juego fuerte en las bases, el fildeo efectivo, son las cualidades que aportará el flamante refuerzo guinda en la campaña. "A mí me gusta el juego fuerte, me gusta jugar duro, correr bien las bases. Un juego bien intenso, que se note la alegría en el juego. Sobre todo eso, imprimirle, como decimos nosotros, el sazón al juego", dijo el pelotero en una entrevista que le realizó el club.

Tomateros la temporada anterior se instaló hasta la gran final y una de las fortalezas que tuvo el equipo fue el éxito al intentar robar de base, acumulando un 79 por ciento de efectividad, e inclusive los números subieron a 88 por ciento en los playoffs. Ahora con Martínez en sus filas, los de Sinaloa intentarán volver a recurrir a ese tipo de juego.

Durante el verano, el estelar fue jugador estrella de los Saraperos de Saltillo. Con ellos, además de su OPS de 1.087 lució un 83 por ciento de éxito en robos de base, cifras que intentará escribir ahora en invierno con los Tomateros de Culiacán. "Estudiando a los pitchers, estar preparado en todos los pitcheos, siempre con la mentalidad de llegar a segunda base", declaró JP.



Cabe destacar que el cubano tendrá como compañeros a otros dos paisanos, por lo que ese será un motivo para que se sienta más contento y relajado con el conjunto que peleará por la corona de la Liga Arco Mexicana del Pacífico. "Súper contento y agradecido con este nuevo reto, con esta nueva oportunidad. Todo marcha bastante bien, agradable, la unión que se ve en el equipo", externó el jugador.

Otro de los refuerzos que también ya reportó con la nación guinda es Luis Cessa, exligamayorista, que la temporada pasada hizo su debut en el beisbol invernal del país, portando los colores de los Yaquis de Ciudad Obregón. Ahora, el exjugador de Yankees llega a la novena de Roberto Vizcarra, en busca de marcar diferencia y soñar con pelear cosas importantes.

"La mentalidad de los abridores es llevar el juego arriba del quinto inning y mantener una ventaja, llevar el juego lo más lejano posible. Obviamente es la mentalidad de todos los días que me toca tirar, tirar una salida de calidad y que el equipo gane", declaró Cessa en su arribo a los Tomeros.

Fuente: Tribuna del Yaqui