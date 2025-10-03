Los Cowboys buscan aprovechar el buen momento de Prescott cuando visiten a Jets

Dallas, Estados Unidos.- Contrario a lo que muchos esperaban y a pesar de un récord que no dice mucho de su desempeño dentro del terreno de juego, la campaña de los Dallas Cowboys no luce tan mal, y eso se debe en gran parte a la actuación que ha tenido su mariscal de campo, Dak Prescott después de cuatro jornadas.

Prescott borró rápidamente cualquier duda que pudiera existir sobre qué tan bueno sería en su regreso de un desgarre en el tendón de la corva que lo limitó a ocho juegos la temporada pasada y retomó justo donde lo dejó y, en muchos sentidos, ha sido aún mejor.

Al llegar al partido de los Cowboys el domingo en la Semana 5 contra los New York Jets (0-4) en el MetLife Stadium, Prescott lidera la NFL con 1,119 yardas aéreas y 121 pases completos.

"Por supuesto, tan confiado como siempre", dijo Prescott. "Sí, diría que lo estoy, y quiero decir que creo que eso tiene que ve con la experiencia. Creo que es por eso que cada año siento que he mejorado, avanzando y nunca volviéndome complaciente en cada parte de mi juego. Sé que a veces los números y las cosas no siempre lo muestran, pero creo que en este momento lo son".

El quarterback viene de una gran actuación en Green Bay

Y este domingo, Prescott buscará dar un paso más cuando los Dallas Cowboys se enfrenten a los New York Jets, que siguen sin conocer la victoria y están desesperados por darle la vuelta a su temporada, pero su rival no puede permitirse un tropiezo.

Tras empatar 40-40 en un duelo de ofensivas ante Green Bay, los Cowboys (1-2-1) necesitan aprovechar el impulso y demostrar que pueden hacer su trabajo contra un rival en apuros.

Schottenheimer está feliz con su equipo, hasta ahora

“Creo que somos un equipo de futbol americano en crecimiento", dijo Brian Schottenheimer, quien fue coordinador ofensivo de los Jets de 2006 a 2011 y ahora se encuentra en su primer año como entrenador en jefe del equipo de la estrella solitaria. "Un equipo que está aprendiendo mucho sobre sí mismo y mejorando en algunas áreas y centrándose en las áreas que necesitamos mejorar".

Pero hasta ahora, todos están de acuerdo es con la forma en la que Prescott se ha desempeñado en su regreso, algo que deben aprovechar si es que quieren llegar lejos esta campaña que apenas comienza.

Fuente: Tribuna del Yaqui